A Ferrari não trouxe nenhuma novidade importante visível para o GP do Canadá de Fórmula 1, mas alguns detalhes chamaram a atenção do olho espirituoso do nosso especialista Giorgio Piola. O assoalho que foi montado para o F1-75 em Montreal é idêntico ao usado na semana passada em Baku, mas diferente do que a Scuderia usou em Barcelona, quando o tão esperado novo pacote aerodinâmico foi introduzido.

Ferrari F1-75, dettaglio del fondo del Canada Photo by: Giorgio Piola Ferrari F1-75, dettaglio del fondo di Barcellona con l'orientamento delle fibre di carbonio diverso Photo by: Giorgio Piola

O design da plataforma na frente da roda traseira é perfeitamente o mesmo, mas o que mudou foi o tipo de carbono utilizado e o arranjo diferente das fibras, um sinal de que o trabalho tem sido feito para modificar a rigidez do assoalho em função de uma redução no quiques, causados pelo tal do porpoising.

Na Espanha, de fato, as fibras de carbono que são monodirecionais eram longitudinalmente voltadas para o carro, enquanto em Montreal elas se tornaram perpendiculares com uma rotação de 90 graus.

Ferrari F1-75, dettaglio della regolazione d'altezza della sospensione posteriore Photo by: Giorgio Piola

A foto também nos mostra a haste de gravata da suspensão traseira com um esquema de haste de tração: o braço, por uma vez, é desprovido da tampa de material composto que cobre o núcleo metálico e destaca o ajuste de altura. A mecânica do F1-75 tem a oportunidade de intervir na distância do assoalho ao asfalto muito rapidamente, mesmo durante os treinos livres, quando se busca a melhor configuração para que os pilotos não tenham que sofrer muito com os quiques na reta.

