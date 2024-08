A Fórmula 1 pode ter entrado em suas férias de verão, mas, nos bastidores, a categoria segue quente, com o começo da semana pós-GP da Bélgica trazendo novidades importantes do mercado de pilotos, tanto para 2024 quanto para 2025.

O Podcast Motorsport.com chega repercutindo as últimas do mercado de pilotos da F1, essencialmente o fim da novela do destino de Carlos Sainz, além da confirmação da Red Bull em manter Sergio Pérez no time para o restante da temporada. No Momento Stock Car, tudo sobre a etapa de Goiânia do fim de semana.

PÉREZ desafia a LÓGICA e FICA na RED BULL! SAINZ na WILLIAMS, Russell azarado; Stock Car e F4 Brasil

