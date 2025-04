F1: Por que o GP do Bahrein não será decidido pela classificação

Até agora, todos os GPs de Fórmula 1 deste ano foram vencidos pelo pole position - e, no mais recente, no Japão, a ordem de corrida foi notavelmente estática, já que as características dos pneus impediram divergências estratégicas em uma pista de difícil ultrapassagem.

Mas as três primeiras etapas da temporada são realizadas em pistas que têm pouco em comum com outros locais do calendário. O Bahrein tem um traçado mais convencional, com mais oportunidades para ultrapassar, enquanto a superfície da pista e o calor do deserto são mais agressivos para os pneus.

"Definitivamente sinto que, ao contrário das últimas três corridas, este fim de semana não será dominado pela classificação", disse George Russell, da Mercedes, à F1 TV após o treino.

"Ela será dominada pelo ritmo da corrida, pela degradação dos pneus. Então, é claro que você quer ter uma boa qualificação, mas a corrida é onde a ação será."

O Bahrein está entre as melhores criações do arquiteto de pistas Hermann Tilke. Embora ainda apresente suas curvas lentas características, mudanças de cambagem (ângulo de inclinação da roda) complicadas e grandes paradas no final de retas longas, outros aspectos a tornaram um bom local de corrida.

Assim como as áreas de frenagem pesada, há curvas que exigem grandes aplicações do acelerador, além de sequências que se combinam para atrair os pilotos a tomarem liberdades com os limites da pista. As curvas 9 e 10, uma curva aberta para a esquerda seguida de outra mais fechada, exigem muito equilíbrio do carro e podem fazê-los sofrer com saídas de frente ou travando o eixo dianteiro, quando o que é necessário é uma entrada e saída organizada para a reta que se segue.

Dino Beganovic, substituto da Ferrari no FP1, na curva 10 Foto de: Fadel Senna - AFP - Getty Images

Além disso, a superfície da pista é a mais "aberta" (ou seja, áspera) das pistas que a F1 visita: sua composição tem um alto teor de granito para garantir a durabilidade. Os proprietários do circuito obtiveram uma boa relação custo-benefício porque, além de vários reparos de danos, não precisou de recapeamento em 21 anos.

Não é de se admirar, portanto, que ela tenha se tornado um campo de batalha na era Pirelli, em que os pneus são deliberadamente projetados para se degradarem, mas às vezes essa sensibilidade tem um custo. Há compensações complicadas de acerto a serem feitas, já que as equipes podem deliberadamente inclinar-se mais para um carro com menos direção para proteger as sensíveis rodas traseiras, mas isso pode custar tempo de volta em áreas onde Tilke colocou armadilhas para induzir deslizamentos de dianteira.

Outro fator prejudicial neste fim de semana é a temperatura, padrão para o Bahrein nesta época do ano, mas muito diferente das condições que as equipes enfrentaram no teste de pré-temporada no final de fevereiro. De cima a baixo no grid, a história tem sido a de deixar o conhecimento do teste para a história e começar praticamente do zero.

Até mesmo os pilotos da McLaren, que lideraram as duas sessões de treinos, não pareciam nada otimistas depois. Lando Norris disse que "tudo parece terrível, mas o carro está em uma posição razoável".

Oscar Piastri, que liderou o TL2 com quase quatro décimos de vantagem sobre o mais rápido não-McLaren, foi igualmente rápido em controlar as expectativas:

"É bom ter [uma margem] agora", disse ele, "mas o Bahrein é uma pista em que você pode ultrapassar e a alta velocidade aqui é um grande fator, então a classificação aqui ainda é importante, mas acho que precisamos ter certeza de que temos um bom carro de corrida também."

CAOS na FIA e MAX COBRA RED BULL! Bortoleto pé no chão. DRUGO NA CADILLAC 2026? O dia da F1 pré-GP

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Max vem para o penta ou vitória é OCASIONAL? Bortoleto vítima, Ferrari devendo! Fred Sabino, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!