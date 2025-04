F1: Alonso comenta erro bizarro no volante no TL2 do Bahrein

O bicampeão de Fórmula 1 Fernando Alonso passou por um momento bizarro durante a segunda sessão de treinos no Bahrein, quando o volante se soltou do carro enquanto ele pilotava.

Apenas duas voltas após o início da sessão, a tela do volante ficou em branco e, momentos depois, a peça se soltou da coluna de direção. Pelo rádio, ele exclamou:

"Troque o volante", disse Alonso. "Há um problema com o volante; ele está se desligando."

Comentando o momento estranho com a mídia após o treino, o espanhol explicou:

"O carro não estava funcionando e em determinado momento, não conseguia trocar as marchas, então, sim, eu tive um problema. Também não conseguia me comunicar com a equipe e, na última curva, o volante estava solto. Então percebemos que talvez a coluna de direção, o volante ou algo do gênero estivesse com problema. Os mecânicos trocaram as peças rapidamente e tudo ficou bem."

"Então houve um momento estranho, mas obrigada a todos na garagem que consertaram tudo rapidamente."

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Peter Fox - Getty Images

A Aston Martin compartilhou a seguinte atualização na ocasião:

"Tivemos um problema no volante do carro de Fernando que estamos tentando resolver na garagem. Após uma investigação mais aprofundada, estamos trocando partes do sistema de direção do carro de Fernando."

Alonso conseguiu voltar para completar a sessão, durante a qual ficou em 15º lugar na tabela de tempos. Infelizmente, o piloto de 43 anos ainda não está otimista em relação ao fim de semana.

"Sim, acho que vai ser um fim de semana difícil, infelizmente, parece que não tínhamos o ritmo antes de vir para cá. As características do Bahrein eram um pouco preocupantes para nós, para o nosso pacote, e sim, provavelmente confirmamos hoje que não somos competitivos. Vai ser um fim de semana difícil, mas vamos tentar aprender. Tentaremos nos esforçar e não vamos desistir."

