F1: Marko dá veredicto sobre Hadjar após treinos no Bahrein

O novato da Racing Bulls, Isack Hadjar, impressionou o conselheiro da Red Bull na Fórmula 1, Helmut Marko, por estar imediatamente "em velocidade" em todas as pistas.

A Red Bull e sua equipe irmã, Racing Bulls, passaram por muitas mudanças nesta temporada. A equipe de Milton Keynes decidiu se separar de Sergio Perez depois de perder o campeonato de construtores de 2024 para a McLaren, terminando em terceiro lugar, atrás da Ferrari.

Depois de avaliar Liam Lawson e Yuki Tsunoda para a vaga ao lado de Max Verstappen, a equipe optou pelo primeiro para ocupar a cobiçada vaga em sua temporada de estreia. No entanto, após apenas dois finais de semana de corrida, Lawson foi substituído por Tsunoda e voltou para a equipe irmã.

Ao mesmo tempo, Hadjar, também em sua temporada de estreia, vem garantindo desempenhos impressionantes e consistentes, com exceção do acidente na volta de formação na Austrália. O piloto franco-argelino conquistou seus primeiros pontos na F1 no Japão no último fim de semana, terminando em oitavo lugar.

Ao falar com o Motorsport.com no Bahrein, Marko falou sobre o que achou do dia de treinos da equipe Racing Bulls, admitindo que não ficou surpreso com o desempenho recente de Hadjar.

"Hadjar é uma grande surpresa. Este é um circuito que ele conhece, mas em todos os lugares em que chegamos, imediatamente ele está em velocidade e, de forma não surpreendente, ele oferece um super desempenho", explicou Marko.

Hadjar fez o 12º melhor tempo no TL1 e foi o sexto mais rápido no TL2 no Bahrein - embora seja importante observar que as sessões de treinos não são totalmente representativas.

Isack Hadjar, Equipe Racing Bulls Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

O piloto de 20 anos confirmou que ainda gostaria de aproveitar a oportunidade de pilotar ao lado de Verstappen, apesar das recentes dificuldades de seus companheiros de equipe.

"Honestamente, agora que parece que é muito difícil estar ao lado de Max, isso me faz querer ir ainda mais longe, para descobrir o porquê, o que está acontecendo. Esse ainda é o objetivo principal", disse ele.

"Não é que eu não precise mais trabalhar. Ainda assim, sempre me pressiono para continuar entregando. Portanto, agora as expectativas das pessoas talvez sejam um pouco maiores, mas continuo fazendo o que faço. Como disse antes da temporada, minha meta seria continuar... Se o carro puder terminar em P9 ou P8, quero estar lá, maximizar isso, não ficar fora dos 10 primeiros. Se o carro merece estar entre os 10 primeiros, então preciso estar nele."

