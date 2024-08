F1: Ex-piloto da Red Bull crava ida de Adrian Newey à Aston Martin

De acordo com Robert Doornbos, ex-piloto da Fórmula 1 com passagem pela Red Bull nos primórdios da equipe anglo-austríaca na elite global do esporte a motor, o projetista britânico Adrian Newey vai para a Aston Martin.

Segundo o ex-competidor holandês, o engenheiro da Inglaterra já acordou um vínculo de três anos -- e 100 milhões de dólares -- com a Aston, com os vencimentos anuais de Newey girando em torno dos 180 milhões de reais, no câmbio atual.

A informação de Doornbos foi amplamente repercutida no noticiário da F1 nesta segunda-feira, em especial no portal PlanetF1. Caso confirmada, a notícia encerra uma novela de meses envolvendo Adrian, cuja saída da Red Bull no final de 2024 foi anunciada ainda no GP de Miami, vencido por Lando Norris.

A contratação de Newey pela Aston Martin seria a última 'cartada' do proprietário da equipe, Lawrence Stroll, para reforçar o time de Silverstone antes da mudança de regulamentos da categoria -- as novas regras entram em vigor a partir de 2026, com novas unidades de potência e também aerodinâmica.

Recentemente, a escuderia verde se reforçou com Andy Cowell, guru de motores da Mercedes, e Enrico Cardille, líder-técnico da Ferrari -- anteriormente, o esquadrão inglês também havia 'conseguido' Bob Bell, que saiu da Alpine, além do ex-Red Bull Dan Fallows, até antes da chegada de Fernando Alonso.

MARI BECKER faz raio-x da F1 '24, avalia Drugo e Bortoleto, SE EMOCIONA ao citar mãe e lembra CAUSOS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST analisa declaração polêmica de Rossi sobre Márquez e Ducati

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!