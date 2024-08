A era moderna da Fórmula 1 provou que muitas equipes pagam um alto preço por manterem dois pilotos em níveis muito parecidos no time. Atualmente, este seria o caso da McLaren, que enfrenta uma situação complicada entre o campeonato de pilotos e de construtores.

Acontece que Lando Norris - caso continue desempenhando bem em pista e conquistando altos resultados - tem a chance de tomar a liderança de Max Verstappen. Porém, a equipe de Woking também está muito perto de chegar na Red Bull e ficar com a ponta da tabela de construtores.

Em outros cenários, como em 2007, quando a McLaren escalou Fernando Alonso e Lewis Hamilton como companheiros, disputas internas acabaram fazendo com que os dois pilotos perdessem a liderança e o título para Kimi Raikkonen.

Outras rivalidades notórias aconteceram entre Ayrton Senna e Alain Prost, também na McLaren, Mark Webber e Sebastian Vettel, na Red Bull, e Hamilton e Nico Rosberg, na Mercedes. Apesar de terem gerado disputas, tiveram um impacto menor no resultado, pois aconteceram em uma era de domínio das respectivas equipes.

No entanto, ainda foram importantes para causar a desestabilização dos times e colocar um ponto final nas duplas. Porém, Zak Brown, CEO da McLaren, acredita que o mesmo não irá acontecer entre Norris e Oscar Piastri.

Ambos conquistaram suas primeiras vitórias antes da pausa de agosto de 2024, o britânico venceu o GP de Miami, enquanto o australiano ficou com o da Hungria, consagrando os dois como pilotos de elite.

A conquista de Piastri perdeu um pouco de seu brilho por causa das mensagens controversas enviadas no rádio de Norris, que tinha a pole position, mas perdeu a ponta para Oscar na primeira volta. As posicções foram trocadas após um segundo pit stop, mas a McLaren ordenou que o britânico devolvesse o primeiro lugar para o australiano.

Depois de algumas discussões com seu engenheiro, Norris devolveu a posição e acabou afetando negativamente a primeira vitória de Piastri.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, Oscar Piastri, McLaren MCL38, go three wide into the first corner Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Pouco depois da etapa, Lando demonstrou arrependimento por ter demorado para devolver a posição ao companheiro e o assunto foi discutido internamente com a equipe, mas foi o primeiro vislumbre do problema que a McLaren pode enfrentar e como a situação pode ficar desconfortável.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, o CEO da equipe confessou estar convencido de que McLaren é forte o suficiente para manter a disputa entre Norris e Piastri de maneira saudável e que ainda garanta boas conquistas.

"Ambos querem ser os números um e ambos são os números um. Nós simplesmente não temos nenhum número dois", defendeu.

"Mas eles correm pela equipe. Eles são o tipo de indivíduo que eu acho que pode disputar muito um com o outro e ser o número um em sua própria mente e respeitar o fato de que corremos com dois carros número um. E sempre corremos e sempre correremos".

Brown não descarta precisa favorecer apenas um dos pilotos no futuro, quando o campeonato mundial estiver em jogo. Porém, Norris ainda está 78 pontos atrás de Verstappen, enquanto Piastri precisa de 32 para chegar ao companheiro.

"Obviamente, se você chegar mais tarde no campeonato e um piloto tiver mais chances do que outro, então você pode começar a olhar para as coisas que você faz estrategicamente de forma diferente".

Lando Norris, McLaren F1 Team, Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 3rd position, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, the McLaren team celebrate after the race Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Mas nós os tratamos igualmente. Eles sabem disso, eles gostam disso, e respeitam nossas decisões quando às vezes precisamos fazer algumas concessões. Eles são muito respeitosos com isso. Então eu acho que somos sortudos por termos os dois indivíduos que temos".

Ao ser questionado se gerenciar Norris e Piastri, ao mesmo tempo, será o maior desafio do projeto que ele e Andrea Stella estão montando, Zak disse:

"Acho que as culturas meio que se constroem sozinhas. Você define a direção e o tom, mas não pode forçar isso.

"Andrea e eu, e todos aqui, somos competidores. Somos justos, somos bem agressivos em nossa busca por desempenho. Mas de uma forma justa, não de vencer a qualquer custo".

"Acho que é assim que a equipe também é, então é um ótimo ambiente para trabalhar".

MARI BECKER faz raio-x da F1 '24, avalia Drugo e Bortoleto, SE EMOCIONA ao citar mãe e lembra CAUSOS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST analisa declaração polêmica de Rossi sobre Márquez e Ducati

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!