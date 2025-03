Os testes de pré-temporada de Fórmula 1 são essenciais para as equipes experimentarem e analisarem os carros da nova temporada. No entanto, as sessões deste ano, no Bahrein, foram marcados por alguns problemas 'bizarros', envolvendo clima, logística e mais.

Confira a lista de interrupções e de anormalidades nos três dias de testes de pré-temporada de 2025:

Acabou a luz?

Nas sessões da tarde do primeiro dia de testes, quando o brasileiro Gabriel Bortoleto estava correndo com o novo carro da Sauber, tudo estava acontecendo dentro da normalidade até que a energia do circuito caiu, deixando as garagens das equipes no escuro e os refletores da pista apagados.

Com uma bandeira vermelha, as atividades na pista foram interrompidos por mais de uma hora. A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) foi forçada a adicionar mais 60 minutos no relógio.

Chuva no deserto

Já na manhã do segundo dia, outra cena rara: a pista no deserto foi atingida por uma chuva, que fez boa parte das equipes voltarem para os boxes por um longo período, com apenas Aston Martin e Haas continuando na pista.

O motivo dessa parada geral foi que as escuderias levaram para o Bahrein apenas pneus slicks, sem optar pelos pneus intermediários e de chuva, justamente pela improbabilidade de precipitação em um país com clima árido.

Apenas Haas e Aston trouxeram para o circuito do Sakhir os compostos utilizados em pistas molhadas.

Vidro quebrado

Já na manhã do terceiro e último dia da pré-temporada, mais uma anormalidade: um painel de vidro caiu da cabine do fiscal de prova e se estilhaçou na reta principal da pista. causando uma bandeira vermelha inédita na F1.

Ônibus na pista

E, na tarde de sexta-feira, mais uma bizarrice: um ônibus apareceu na pista, interrompendo os testes por alguns minutos logo no início da última sessão da pré-temporada.

