Yuki Tsunoda reformulou sua equipe de agenciamento ao perder uma promoção da Red Bull para Liam Lawson para a campanha de 2025 da Fórmula 1.

O piloto da Racing Bulls foi anteriormente gerenciado pelos empresários Mario Miyakawa e Luis Alvarez, antes de se separar de ambos logo após o término da temporada de 2024, em dezembro.

Tsunoda agora está sendo agenciado pelo mexicano Diego Menchaca, que competiu em monopostos europeus até 2018 antes de mudar para carros esportivos.

Ele competiu no International GT Open nos últimos dois anos, tendo sido vice-campeão em 2023, mas a partir de 2025 ele se concentrará inteiramente no gerenciamento de pilotos, já que também trabalha com Noah Stromsted, da F3.

"Não estou mais trabalhando [com] Mario e Luis também", confirmou Tsunoda ao Motorsport.com. "Estou muito feliz com Diego".

"Ele está motivado, sem dúvida. Quando decidimos trabalhar juntos, ele foi imediatamente ao escritório de Helmut [Marko, consultor da Red Bull] para construir um relacionamento. Eu realmente aprecio esse tipo de esforço - e, obviamente, Helmut também".

"Eles já têm um bom relacionamento, o que é um bom começo. Mas, no final, o mais importante é ter um bom desempenho na pista, o que facilitará a vida de Diego".

A temporada 2025 da F1 será a quinta de Tsunoda na série, todas com a equipe irmã da Red Bull, que correu sob os nomes AlphaTauri, RB e agora Racing Bulls desde a estreia do piloto de 24 anos.

A RBR nunca considerou seriamente a possibilidade de Tsunoda ser promovido à equipe principal, apesar de ter superado o desempenho de seus três últimos companheiros de equipe, Nyck de Vries, Daniel Ricciardo e Lawson.

A decisão de promover Lawson para 2025 provocou reações contraditórias no paddock, mas o piloto de 23 anos já era cotado para substituir Sergio Pérez como companheiro de equipe de Max Verstappen antes mesmo de a saída do mexicano ser oficialmente confirmada.

Portanto, Tsunoda agora será parceiro do novato Isack Hadjar na Racing Bulls e começará a campanha como o piloto número um da equipe italiana, depois de terminar em 12º lugar na classificação de 2024, o melhor da carreira.

"No ano passado, Yuki deu um passo que acho que nenhum de nós esperava", disse o chefe de equipe da Racing Bulls, Laurent Mekies, durante os testes de pré-temporada de 2025 no Bahrein.

"Ele deu um grande passo à frente em termos de velocidade, maturidade e feedback técnico - e acho que se Yuki der outro passo como esse este ano, será muito, muito interessante!"

"Portanto, em termos do que seria um bom ano para ele, é ver outro passo da mesma magnitude do que vimos no ano passado".

O futuro de Tsunoda após 2025, no entanto, continua incerto. Falando à mídia logo após o anúncio da promoção de Lawson, Horner questionou se "faz sentido" manter Tsunoda na família Red Bull se ele não estiver na disputa por uma vaga na equipe principal este ano.

Se a Red Bull o liberar no final da temporada, as opções de Tsunoda parecem limitadas. Ele estava em negociações com a Haas no ano passado e também estava sendo considerado pela Sauber, mas a Red Bull optou por estender seu contrato por mais uma temporada.

Desde então, as duas equipes já definiram seus pilotos para os próximos anos, o que deixa Tsunoda com poucas alternativas óbvias caso fique sem vaga para 2026.

