F1 planeja testes de 2026 no final de janeiro em Barcelona

Nos últimos três anos, as equipes de Fórmula 1 tiveram apenas três dias de testes oficiais antes do início do campeonato. Mas com uma grande revisão dos regulamentos chegando em 2026, a quantidade de tempo de pista pode triplicar. A introdução de novas unidades de potência e regulamentos de chassi significativamente revisados ​​significa que as equipes - e os fabricantes de motores - podem precisar de mais tempo para resolver quaisquer problemas potenciais.

Os planos atuais incluem um shakedown de cinco dias no Circuito de Barcelona-Catalunha no final de janeiro, semelhante aos dias extras de teste concedidos em 2022, a última vez que a F1 passou por uma mudança técnica significativa. A sessão deve ser a portas fechadas, com as equipes livres para escolher quaisquer três dias dentro da janela de cinco para usar a pista.

Esta abordagem foi projetada para ajudar as equipes a maximizar seu tempo de forma eficiente, permitindo que ajustem seus cronogramas com base nas condições climáticas e em possíveis problemas técnicos. Enquanto a F1 se prepara para uma das mudanças regulatórias mais significativas de sua história, as equipes também enfrentarão o desafio de integrar combustíveis totalmente sustentáveis ​​ao lado de um componente elétrico mais potente. Espera-se que garantir a confiabilidade seja uma das principais prioridades das equipes.

As datas provisórias para o teste de Barcelona são de 26 a 30 de janeiro.

O início antecipado provavelmente dará às equipes e fabricantes de motores o máximo de tempo possível para identificar e resolver quaisquer possíveis problemas de confiabilidade. Em 2022, várias equipes só descobriram a gravidade do fenômeno do porpoising durante os testes de pré-temporada em Barcelona.

Isso também significa que as equipes precisarão ajustar seus cronogramas de desenvolvimento, pois precisarão ter seus carros prontos para entrar na pista quase um mês antes do que em 2025.

Após o shakedown de Barcelona, ​​espera-se que os testes continuem no Bahrein, entre os dias 12 e 14 e 18 e 20 de fevereiro. Nos últimos anos, o circuito de Sakhir se tornou o local dos testes de pré-temporada, com sessões tradicionalmente realizadas no final de fevereiro.

