É oficial e está chegando! A Netflix divulgou nesta quarta-feira (25) as primeiras imagens da minissérie sobre a vida e carreira de Ayrton Senna na Fórmula 1.

Anteriormente, a plataforma de streaming já havia confirmado os nomes dos personagens principais, mas ainda não tinha divulgado as imagens dos atores caracterizados.

Gabriel Leone será o personagem principal, dando vida a Ayrton Senna, e terá Susana Ribeiro como sua mãe. Na publicação, eles ainda confirmam que Julia Foti será Adriane Galisteu, namorada do piloto brasileiro antes de sua morte.

Além disso, Matt Mella será um dos maiores competidores de Senna, Alain Prost. Johannes Heinrichs viverá Niki Lauda, Pâmela Tomé será Xuxa Meneghel, enquanto Galvão Bueno será vivido por Gabriel Louchard.

A minissérie estreia oficialmente na Netflix no dia 29 de novembro.

