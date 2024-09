F1 - Pérez: Colapinto "fez uma corrida fantástica" em Singapura

No GP de Singapura da Fórmula 1, Franco Colapinto voltou a impressionar com a Williams. O argentino largou da 12ª posição e, logo na primeira volta, estava como nono colocado, conseguindo se infiltrar e surpreendeu Sergio Pérez em sua terceira corrida na Fórmula 1.

O mexicano largou de 13° e assistiu a parte de trás do carro do novato durante as 28 primeiras voltas. Em uma pista que apresenta dificuldades de ultrapassagem, Pérez não deixou de elogiar Colapinto.

"Ele é muito bom, difícil de ultrapassar", disse o piloto da Red Bull em seu rádio após o pedido de seu engenheiro para tomar a posição do argentino.

A mudança de posições costuma acontecer durante os pit stops nos circuitos de rua, como foi quando Pérez parou na 28ª volta, com o argentino parando logo na sequência para cobrir o outro competidor. No entanto, o RB20 do mexicano conseguiu fazer o undercut e tomar a posição da Williams.

Franco Colapinto passou por baixo na primeira curva. Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Ao final do único pit stop, Checo estava em décimo lugar, deixando o piloto da Williams fora dos pontos. Embora Colapinto não tenha deixado o mexicano tranquilo até a bandeira quadriculada, terminando 1'6 segundos atrás da Red Bull, ele não conseguiu tentar uma manobra sobre o piloto #11.

"Ele fez uma corrida fantástica", disse Pérez após o final."Ele não cometeu nenhum erro. Foi muito difícil acompanhá-lo, foi uma corrida difícil. No final, conseguimos ultrapassá-lo, mas era a única coisa que podíamos fazer".

Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images

Depois de saber dos comentários de Pérez sobre seu desempenho, Colapinto ficou grato ao piloto da Red Bull. No entanto, isso não disfarçou sua frustração por ter terminado fora dos pontos, já que um tempo muito longo com pneus médios foi o culpado pelo undercut do mexicano.

"Eu estava tentando atacar. Checo é um cara muito legal e eu cresci vendo-o correr na F1, acordando cedo na Argentina e torcendo por ele, como mexicano, era a coisa mais próxima que tínhamos. Foi ótimo torcer por ele quando eu era criança. E agora é ainda melhor correr contra ele".

"É uma pena não ter terminado com pontos depois de um grande esforço. Mas sim, é assim que as coisas são. Também tivemos uma boa corrida, mas cometemos alguns erros que não nos permitiram terminar nos pontos. Não fomos perfeitos, e acho que é por isso que não estamos nos pontos", conclui.

McLaren VETANDO BORTOLETO por 2 anos na Audi? IVAN BRUNO, voz da F2 na BAND, analisa duelo vs BOTTAS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

McLaren VETANDO BORTOLETO por 2 anos na Audi? IVAN BRUNO, voz da F2 na BAND, analisa duelo vs BOTTAS

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!