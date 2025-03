Muitos pilotos sonham em serem campeões da Fórmula 1 com a Ferrari. No entanto, poucos conseguem transformar esse sonho em realidade. Na temporada de 2025, Lewis Hamilton se propõe a provar o contrário.

A mudança de Hamilton da Mercedes para a Ferrari é um dos maiores eventos da história da F1: um dos pilotos mais bem-sucedidos da categoria, com sete títulos, junta-se à equipe de corrida mais bem-sucedida, com 15 títulos de pilotos e 16 títulos de construtores.

Mas Hamilton não é o primeiro campeão a se mudar para Maranello: Outros tentaram a sorte antes dele - com graus variados de sucesso. Confira quem são e como estrearam!

1956: Fangio conquista uma vitória compartilhada

Juan Manuel Fangio, o piloto dominante da primeira década da Fórmula 1, mudou-se para a Ferrari na temporada de 1956. Fangio já havia conquistado o título pela Alfa Romeo em 1951, pela Maserati e Mercedes em 1954 e pela Mercedes em 1955.

A primeira corrida da temporada de 1956 foi a corrida natal de Fangio: o GP da Argentina, em Buenos Aires. No entanto, nada saiu como o planejado para o atual campeão: uma bomba de combustível defeituosa o atrasou até que ele assumisse a Ferrari do companheiro de Luigi Musso e ficasse em quinto lugar após 30 voltas. Pouco depois, Fangio também rodou.

Juan Manuel Fangio na Lancia Ferrari em 1956 Foto: Motorsport Images

Em seguida, os líderes começaram a ter problemas: A caixa de câmbio do companheiro de equipe de Fangio, Eugenio Castellotti, entrou em pane, Carlos Menditeguy, na Maserati, sofreu uma falha no eixo de transmissão e seu companheiro de equipe, Stirling Moss, sofreu uma falha no motor. Isso deixou apenas Jean Behra na Maserati como o último adversário - Fangio o ultrapassou e venceu.

Como Fangio dividiu o carro com Musso, os dois pilotos envolvidos dividiram os pontos pela vitória. Mesmo assim, Fangio saiu da Argentina como líder do campeonato:

O ponto de bônus pela volta mais rápida da corrida faz dele o líder da classificação. E Fangio também esteve na frente no final do ano - ele se tornou campeão pela Ferrari em seu primeiro ano, depois se mudou para a Maserati em 1957. Lá ele conquistou seu quinto título.

1990: Fracasso de Prost em sua estreia na Ferrari

O duelo feroz com Ayrton Senna na McLaren deixou sua marca em Alain Prost. Após o título de campeão em 1989, ele buscou um novo desafio e mudou para a Ferrari.

Na abertura da temporada em Phoenix, nos EUA, Prost terminou em sétimo lugar com a Ferrari 641 em uma pista molhada, enquanto o companheiro de equipe Nigel Mansell não conseguiu terminar além do 17º lugar. O primeiro fim de semana de corrida de Prost com a Ferrari não lhe trouxe uma sensação maior de realização.

Alain Prost na Ferrari 641 na abertura da temporada de 1990 da Fórmula 1 em Phoenix Foto: Motorsport Images

Isso aconteceu porque o atual campeão teve problemas com a caixa de câmbio logo na largada, o que o fez cair para o nono lugar. Embora Prost tenha conseguido subir para o quarto lugar na 17ª volta, o fim veio apenas quatro voltas depois: a caixa de câmbio não funcionou mais e Prost se retirou.

Mas na segunda corrida no Brasil, Prost venceu pela Ferrari pela primeira vez. Mais quatro vitórias o colocaram a uma distância do líder do campeonato, Senna, no final da temporada.

No entanto, os sonhos de Prost com o título foram por água abaixo no penúltimo GP do Japão, depois que ele colidiu com Senna na primeira curva. E sua passagem pela Ferrari em 1991 também não teve um final feliz: após a famosa comparação com um "caminhão", Prost foi demitido da Ferrari.

1996: Schumacher perde para Irvine

Michael Schumacher ganhou o título de piloto da Fórmula 1 duas vezes com a Benetton - e depois decidiu não cumprir seu contrato e mudar-se para a Ferrari mais cedo. Lá, ele teve que lidar com o primeiro motor de dez cilindros no F310 e com Eddie Irvine como seu companheiro de equipe.

Na abertura da temporada em Melbourne, Irvine surpreendentemente consegue o melhor resultado nos treinos: ele tira dois décimos e meio de "Schumi" e fica em terceiro lugar no grid, uma posição à frente de seu proeminente companheiro de equipe.

Michael Schumacher na Ferrari F310 na abertura da temporada de 1996 da Fórmula 1 em Melbourne Foto: Motorsport Images

Na corrida, Schumacher virou o jogo - no início. Enquanto corria em terceiro lugar, sua Ferrari apresentou problemas persistentes de frenagem, o que o levou a abandonar a corrida algumas voltas depois.

Irvine se beneficiou e conseguiu o primeiro resultado no pódio para a Ferrari na temporada de 1996 da Fórmula 1, que continuaria sendo seu único resultado entre os três primeiros do ano.

Enquanto Irvine terminou a temporada em décimo lugar na classificação dos pilotos, com apenas mais três resultados que marcaram pontos, Schumacher terminou em terceiro lugar no geral, atrás dos dominantes pilotos da Williams, Damon Hill e Jacques Villeneuve, depois de três vitórias em Barcelona, Spa-Francorchamps e Monza.

Mas os grandes momentos com a Ferrari ainda estavam por vir para Schumacher, com o pentacampeonato consecutivo, entre 2000 e 2004.

2010: A má sorte de Vettel é a boa sorte de Alonso

Depois de mudar da Renault para a Ferrari, Fernando Alonso pensou que estava de volta ao caminho das vitórias na temporada de 2010. Mas primeiro houve uma derrota: na qualificação para a abertura da temporada, no Bahrein, Alonso perdeu para seu companheiro de equipe Felipe Massa na Ferrari F10 por incríveis 3,5 décimos.

Na corrida, entretanto, Alonso tinha Massa sob controle e estava diretamente à frente de seu companheiro de equipe na Ferrari, em segundo lugar, na segunda metade da corrida, quando uma vela de ignição com defeito fez com que a Red Bull do líder Sebastian Vettel diminuísse a velocidade.

Alonso fez um trabalho rápido, ultrapassou o RB6 quebrado e venceu com 16,1 segundos de vantagem sobre Massa após 49 voltas da corrida.

Fernando Alonso após sua vitória na abertura da temporada 2010 da Fórmula 1 no Bahrein Foto: Motorsport Images

No final da temporada, no entanto, Vettel se alegrou: Alonso, que viajou para a corrida final como líder do campeonato, perdeu suas chances de título atrás da Renault de Vitaly Petrov - porque Alonso termina apenas em sétimo e Vettel vence, garantiu o título de 2010.

O olhar de decepção de Alonso após cruzar a linha de chegada virou um meme - e simboliza seu tempo sem títulos na Ferrari.

2015: Vettel termina no pódio

Depois de uma temporada de 2014 decepcionante e sem vitórias, Sebastian Vettel está buscando um novo desafio na Ferrari. A primeira batalha com seu companheiro de equipe, Kimi Raikkonen, termina bem para ele: ele tira alguns milésimos de segundo do finlandês na qualificação e termina em quarto lugar no grid, logo à frente de Raikkonen.

Sebastian Vettel em sua primeira corrida com a Ferrari de 2015 em Melbourne Foto: Motorsport Images

Vettel não teve chance contra a dominante Mercedes de Lewis Hamilton e Nico Rosberg na corrida, mas teve uma chance contra a Williams de Felipe Massa: durante as paradas nos boxes, ele ultrapassou e garantiu o terceiro lugar. Vettel manteve essa posição até o final em sua primeira corrida pela Ferrari.

A primeira vitória no vermelho não demorou a chegar: na segunda etapa da temporada, na Malásia, Vettel assumiu o primeiro lugar pela primeira vez como piloto da Ferrari. Outras duas vitórias em Budapeste e Singapura o colocaram bem à frente de Raikkonen, que não venceu, em terceiro lugar no campeonato. No entanto, Vettel nunca se tornou campeão com a Ferrari.

