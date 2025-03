Antonio Garibay, pai do ex-Red Bull Sergio Pérez, continua firme em sua crença nas chances de seu filho ganhar um campeonato de Fórmula 1 e também deu dicas de que um grande anúncio é iminente.

Embora Pérez tenha recebido uma extensão de contrato da Red Bull no início de 2024, os taurinos decidiram dispensá-lo no final da temporada, pois o piloto não só não estava disputando vitórias, como também, em muitos casos, não estava disputando o Q3 e os pontos.

Antes do jogo de futebol entre Cruz Azul e Rayados de Monterrey, no México, o pai de Pérez, Garibay, reservou um tempo para falar sobre o possível retorno do filho à F1 na Cadillac, que ele não descartou, mas não confirmou.

"O que Sergio está fazendo é algo muito grande para os fãs mexicanos, eles estão muito felizes, ficarão muito orgulhosos, esperamos que isso continue por muito tempo", disse Garibay. em uma declaração sugestiva sobre o futuro de seu filho.

"Em outras palavras, ele não voltaria à F1 para nada além de se tornar campeão mundial. Ele será o campeão mundial de F1, algo que o México nunca teve", continuou.

De acordo com Garibay, Checo poderia ter permanecido na F1 este ano se realmente quisesse, mas as opções disponíveis para ele não eram aceitáveis.

"Ele tinha opções e portas abertas com outras equipes para continuar este ano, mas o nível em que ele queria estar não estava lá. Ele merece lutar na frente", conclui.

