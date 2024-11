A McLaren afirmou que título de Lando Norris no campeonato de pilotos nunca foi o principal objetivo da equipe, pois sempre esteve mais focada na taça de construtores da Fórmula 1.

Norris teve uma oportunidade de ouro para diminuir a vantagem de pontos de Max Verstappen no GP do São Paulo, depois de largar na pole position e seu rival em 17º no grid.

Mas uma combinação de falta de ritmo no molhado, erros de direção, problemas de travamento do freio e uma bandeira vermelha fizeram com que o britânico terminasse em sexto lugar - com Verstappen apresentando um desempenho sensacional para vencer. Esse resultado o deixou 62 pontos atrás do holandês, faltando apenas três etapas.

Embora o resultado no Brasil seja uma decepção para Norris em termos pessoais, a McLaren diz que isso não muda nada em sua abordagem, porque, de qualquer forma, ela só estava pensando na batalha dos construtores.

Questionado pelo Motorsport.com sobre como o resultado do Brasil afetaria a abordagem para as corridas finais e se realmente tiraria ou não alguma pressão de Norris, o chefe de equipe da McLaren, Andrea Stella, disse: "Em termos do campeonato de construtores, não acho que isso mude nada".

"Essa sempre foi nossa prioridade. Mesmo quando havia a necessidade de apoiar um ou outro piloto, isso sempre foi secundário para maximizar o campeonato de construtores".

Lando Norris, McLaren MCL38 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Stella não acha que o potencial de estar na briga pelo título tenha tido muito impacto no desempenho de Norris em Interlagos, pois ele achava que tanto a equipe quanto o piloto sabiam que era um bônus estar na briga em primeiro lugar.

"Quando se trata do campeonato de pilotos, acho que para Lando não havia nenhuma pressão em particular", disse o chefe de equipe.

"Estávamos curtindo essa busca, mesmo que, às vezes, do lado de fora, possa parecer que há um erro aqui ou ali".

"É como quando travamos os pneus com o carro, como aconteceu [no Brasil]. Não estou olhando para o piloto, estou olhando para o motivo pelo qual o carro continua travando os pneus dianteiros em condições como essa. Não acho que a pressão tenha sido um fator significativo".

"Matematicamente, ainda estamos no campeonato [de pilotos], mas acho que para Lando e Oscar, iremos para as próximas corridas tentando vencer".

"As dois últimas etapas devem ser muito boas. Vegas será potencialmente mais uma pista da Ferrari, e então veremos. Tudo está em jogo, e o campeonato de construtores continua sendo e sempre foi nossa prioridade".

O próprio Norris sempre minimizou os pensamentos sobre o título, achando que, em última análise, era um tiro no escuro vir de tão longe.

Perguntado sobre a dificuldade de digerir o resultado do Brasil, agora que o sonho do título estava praticamente acabado, ele disse: "Muito fácil. Fiz tudo o que podia hoje. Isso é tudo. Max venceu a corrida. Que bom para ele. Muito bem, mas isso não muda nada para mim".

Embora Norris tenha perdido terreno no campeonato de pilotos no Brasil, a McLaren conseguiu ampliar sua vantagem de construtores sobre a Ferrari em sete pontos, chegando a 36 pontos - o que torna cada vez mais provável que a batalha vá até a rodada final em Abu Dhabi.

BAGNAIA vence, MAS MARTÍN ENCAMINHA TAÇA: Pecco 'vira o jogo' pós-Malásia? Duelo da MotoGP em DEBATE

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Pódio Cast analisa GP da Malásia e Martín com as mãos no título

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!