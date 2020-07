Na pré-temporada, a Mercedes chamou a atenção do mundo da Fórmula 1 ao testar um inovador sistema de direção, chamado de Sistema de Direção de Eixo Duplo (DED), que permite a Lewis Hamilton e Valtteri Bottas ajustarem o ângulo dos pneus dianteiros com o volante. Apesar da FIA ter declarado o sistema legal, a estreia oficial do DED no GP da Áustria levantou novamente a polêmica.

Na Austrália, a Red Bull estava planejando fazer um protesto oficial contra a Mercedes caso a equipe utilizasse o sistema, mas, com o cancelamento da prova, a situação ficou em segundo plano até aqui.

O chefe da Red Bull, Christian Horner, disse ao Motorsport.com que ainda existiam pontos de interrogação sobre o sistema da Mercedes no novo início da temporada.

Durante o primeiro treino livre para o GP da Áustria na sexta, o DED foi utilizado, com a transmissão mostrando com detalhes como que ele pode ser usado pelos pilotos. Ainda com o cronômetro rolando, Horner revelou à Sky Sports F1 que ele iria pedir esclarecimentos à FIA sobre o sistema.

"Vamos ter que esperar para ver se ele está encaixado nos carros", disse Horner. "Obviamente é um sistema complicado e inteligente. Vamos buscar alguns esclarecimentos da FIA e começar a levantar perguntas sobre isso".

O DED é permitido segundo o regulamento de 2020, mas já foi banido para a próxima temporada, mesmo com a manutenção dos carros para 2021.

Mas uma interrogação que ainda deve ficar é como que o DED se encaixa no regulamento de parque fechado da F1, que limita o que as equipes podem mudar na configuração dos carros após o início da classificação.

As equipes podem buscar um protesto alegando que o ajuste do ângulo dos pneus dianteiros através do movimento do volante represente uma quebra no regulamento.

O diretor de corridas da FIA, Michael Masi disse na pré-temporada que pedidos das equipes seriam resolvidos na base de "um por vez", e que não seriam focado exclusivamente na possibilidade do DED burlar o regulamento esportivo.

