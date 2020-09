Antes do início das atividades do GP da Itália, o Grupo Renault anunciou uma reestruturação de sua organização para focar em seus negócios-chave - Renault, Dacia, Alpine e New Mobility. E essa mudança pode ter impactos na equipe da montadora francesa na Fórmula 1, incluindo um novo nome.

O comunicado do Grupo disse que Cyril Abiteboul, que ajudou no retorno da Renault à F1 como equipe oficial, estaria a cargo da criação, organização e implementação da marca Alpine, em conjunto com sua função atual, chefiando a equipe.

Um dos possíveis resultados desse movimento é que a Renault pode ganhar um novo nome na F1, ou para incorporar a marca Alpine, como Alpine Renault, ou operar totalmente sob a identidade da Alpine.

Sugestões indicam que os anúncios desse plano podem vir ainda neste fim de semana, durante o GP da Itália.

A Renault se recusou a comentar sobre a possibilidade, mas espera-se que Abiteboul fale sobre o assunto durante a coletiva de imprensa dos chefes de equipe, marcado para esta sexta.

O futuro da marca Alpine era dúvida há alguns meses devido às perdas sofridas pela Renault durante a pandemia. Porém, parece que o novo CEO da Renault, Luca de Meo, vê um futuro para ela, e valoriza as operações diversas da Renault, focando em torná-las entidades separadas e autônomas.

Além de Abiteboul a frente da Alpine, de Meo chefiará a Renault, Denis le Vot, vice-presidente executivo de vendas e marketing regionais da Renault estará a frente da Dacia e Clotilde Delbos, CFO, ficará com a New Mobilities.

"O projeto visa criar uma organização mais simples e focada nos resultados, fortalecendo a coesão, motivação e senso de pertencimento das equipes", disse o Grupo em comunicado.

"A organização ao redor de quatro marcas fortes e que funcionam entre si tornam possível um trabalho mais simples e orientado para os mercados e consumidores e, com um espírito de equipe, buscarão o melhor resultado possível".

A Alpine já tem envolvimento no mundo do automobilismo, com a equipe Signatech Alpine, que compete na classe LMP2 do Campeonato Mundial de Endurance (WEC), mas já há sugestões de que pode assumir no futuro um projeto na classe principal do campeonato.

#8 Renault Sport Renault Alpine A442: Patrick Depailler, Jacques Laffite Photo by: Philippe Hubert

DIRETO DO PADDOCK: Claire Williams deixa equipe, Vettel põe F1 em xeque e Senna terá série na Netflix

PODCAST: O que será da F1 no Brasil em 2021, sem Globo, pilotos e corrida?