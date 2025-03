REVIEW - Drive to Survive, 7ª temporada: Vale a pena assistir?

Há um sentimento subjacente que se fortalece à medida que você avança pelos episódios do sétimo quase-documentário de Fórmula 1 da Netflix, Drive to Survive: eles se conhecem muito melhor agora. Há muito menos declarações óbvias ou explicações excessivas sobre o básico.

Até mesmo os personagens principais se apresentam para a câmera com muito menos frequência - e quando o fazem, geralmente há um bom motivo, como Andrea Kimi Antonelli esquecendo o nome completo de sua equipe. A Netflix não parece mais impressionada com o funcionamento interno da F1. A sétima temporada continua a mudança constante no sentido de vincular as histórias mais estreitamente à ação na pista.

Por outro lado, também parece que todos no paddock agora estão totalmente cientes de que a Netflix está sempre presente. A julgar pelos poucos momentos em que as pessoas realmente deixam escapar algo em conversas particulares, parece que o pessoal da F1 é mais cauteloso quando os microfones estão ligados.

É claro que Christian Horner foi pego chamando Zak Brown de "idiota", mas depois ele não teve vergonha de dizer algo semelhante em uma entrevista para a câmera. A ausência de Guenther Steiner é definitivamente sentida nesse aspecto. Ainda há algumas conversas no paddock captadas pela câmera, mas nada que se compare às ligações telefônicas de Steiner com Gene Haas.

Ainda assim, Drive to Survive mantém muito do que tornou o programa tão interessante: histórias fora da pista, entrevistas sólidas e muito acesso aos bastidores.

Ainda é barulhento e exagerado, certo?

Ainda é o Drive to Survive que você conhece. A Netflix não se detém nos visuais chamativos: não faltam iates, seja no porto de Mônaco ou em qualquer outro lugar - e há algumas cenas que parecem ter sido incluídas apenas para causar inveja do estilo de vida de Alessandro Alunni Bravi.

A dolce vita da F1 está em plena exibição, com todas as vilas de luxo, restaurantes exclusivos e suítes de hotel cinco estrelas que os membros do paddock chamam de lar durante a temporada.

No entanto, há muito menos ênfase nos acidentes em comparação com as temporadas anteriores. Não se engane - as maiores batidas do ano passado estão todas aqui, mas os dias de exagero parecem ter ficado para trás. Até mesmo a batida de Sergio Pérez e Carlos Sainz em Baku, que em temporadas anteriores poderia ter sido tratada como um evento apocalíptico e arrastada por uns bons cinco minutos, é apresentada mais ou menos como está.

E se a Williams esperava que, no ano passado, os acidentes fossem muito frequentes para que seus patrocinadores tivessem mais tempo de tela na Netflix, bem, essa estratégia claramente não deu certo.

Ele oferece mais sobre as principais histórias da última temporada da F1?

Na verdade, não. A Netflix vai direto ao ponto: não faltaram grandes histórias na F1 no ano passado, sendo a mudança de Lewis Hamilton para a Ferrari e o caso Horner as duas maiores. Mas, em ambos os casos, Drive to Survive fica de fora, em vez de fornecer um pano de fundo real.

7ª temporada de Drive to Survive Foto de: Netflix

A mudança de Hamilton é contada por meio da mistura usual de manchetes e trechos de notícias, e mesmo uma entrevista bastante sincera com Toto Wolff não revela nada de novo para aqueles que acompanham a F1 de perto.

O mesmo acontece com Horner - se você está esperando cenas que realmente revelem como esse período foi desafiador para o chefe da Red Bull , não há muitas. E elas certamente não o levam aos bastidores. Você quase tem a sensação de que a Netflix não está realmente interessada em se aprofundar nessa história - afinal, ela é complicada.

Depois de um breve resumo dos eventos no primeiro episódio, a série parece tentar convencê-lo de que não houve muito drama na vida pessoal de Horner. Geri Horner aparece na série com surpreendente regularidade, sempre retratada como apoiadora de seu marido. E ela está sempre - literalmente sempre - sorrindo.

Será que está faltando alguma coisa?

Você poderia argumentar que as principais histórias da F1 2024 foram todas abordadas e recontadas, mas não havia como encaixar tudo em 10 episódios de 30 minutos.

A estreia de Oliver Bearman na Arábia Saudita? Completamente ignorada. O jovem britânico só aparece quando precisa substituir Kevin Magnussen no Brasil, o que não lhe faz justiça - suas atuações de destaque em Jeddah e Baku estão totalmente ausentes, e em São Paulo ele é visto recebendo uma bronca de Ayao Komatsu.

Há também uma sensação de que a luta de Pérez por sua própria sobrevivência na F1 não é totalmente explorada. Não há momentos nos bastidores em que ele tenha conversas difíceis com Horner ou Helmut Marko. Não há confissões pessoais. Nenhuma filmagem fora da pista. I

sso provavelmente é resultado do próprio relacionamento de Checo com a Netflix - às vezes ele não ficou satisfeito com a forma como foi retratado nas temporadas anteriores. Assim, enquanto outros pilotos ainda convidam a equipe do Drive to Survive para suas casas, com Pérez ficamos assistindo à distância.

O acesso é bom?

Não há nada que realmente faça você pensar "Uau, isso é demais" - e provavelmente é aí que a ausência de Steiner (ele só aparece por alguns minutos na 7ª temporada) é sentida mais uma vez. Não há nada que chegue nem perto de suas viagens pelos vinhedos com Mattia Binotto.

Mas há algumas histórias que a Netflix está explorando com mais profundidade. Uma delas é a mudança de Sainz para a Williams. Podemos ouvir as ligações telefônicas de James Vowles com o empresário de Sainz - e, aparentemente, até mesmo testemunhar a assinatura do contrato.

No entanto, como a Netflix já foi flagrada encenando momentos como esse no passado, você não seria culpado se pensasse que essas cenas foram montadas com o objetivo de fazer boa televisão.

7ª temporada de Drive to Survive Foto de: Netflix

Outra história recorrente são os testes privados da Red Bull. No ano passado, foi a audição de Daniel Ricciardo. Desta vez, é Liam Lawson tentando provar seu valor na pista. Vemos Max Verstappen chegando a Silverstone apenas para estabelecer um padrão de referência, e Lawson fazendo um trabalho bom o suficiente para convencer o chefe de que vale a pena apostar nele.

Será que conseguimos ver as verdadeiras personalidades?

Um dos destaques desta temporada é Lando Norris. Ele fala com as câmeras da Netflix quase mais do que Will Buxton e Claire Williams juntos. Mas isso se justifica. Norris é aberto, descontraído, honesto e emotivo em suas entrevistas com Drive to Survive - e algumas de suas confissões dão uma compreensão muito mais profunda da transformação pela qual ele passou em 2024. Ele não tem medo de admitir ou falar sobre seus pontos fracos. Sente-se à vontade para expressar suas emoções, e isso o torna ainda mais simpático.

Ao lado de Norris, Lawson é outro personagem atraente, trazendo sua fome de finalmente conseguir uma vaga na F1. E Ricciardo? Às vezes, ele é quase muito franco. Sua ausência na próxima temporada pode ser tão perceptível quanto a de Steiner agora.

Existem histórias falsas?

É difícil pegar os criadores em flagrante e acusá-los de mentir completamente. Há muito menos reviravoltas na trama do que nas temporadas anteriores. Mas a tendência de dramatizar demais? Oh, ela ainda está muito presente.

A primeira vitória de Norris na F1 em Miami é enquadrada como o resultado de seu próprio crescimento pessoal, com o programa ignorando completamente o fato de que a McLaren trouxe uma grande atualização para seu carro na primeira corrida da temporada nos EUA.

Em vez disso, a narrativa começa com "A McLaren finalmente deu a Norris um carro vencedor" - mas, nas primeiras corridas, é quase como se fosse ele quem estivesse lutando para desbloquear seu potencial. E quando a vitória em Miami finalmente acontece, a Netflix aumenta o nível de drama - apesar de Norris ter vencido por uma margem confortável, a série tenta fazer você acreditar que Verstappen estava respirando em seu cangote até a linha de chegada.

E, é claro, há muito constrangimento com os pilotos e chefes de equipe fora da pista, onde eles são interrogados por amigos ou familiares com perguntas dolorosamente banais. Susie Wolff pergunta a seu marido quem poderia substituir Hamilton. Carmen Montero Mundt pergunta ao seu namorado George Russell se ele está "pronto para amanhã" antes da corrida de Singapura, para que ele explique que a umidade o faz lembrar de uma sauna. Enquanto os dois estão sentados em uma piscina. Sim, é verdade.

Quais são os melhores episódios?

Apesar dos exageros habituais, os episódios que enfocam a rivalidade entre Norris e Verstappen, bem como a disputa interna da McLaren, são os destaques da série. Norris, por si só, proporciona drama suficiente para manter as coisas interessantes, e a contribuição de Verstappen - embora breve - também é decente, o que é mais do que se pode dizer de algumas de suas participações anteriores em Drive to Survive.

7ª Temporada de Drive to Survive Foto de: Netflix

Também é muito interessante ver como a situação das ordens da equipe McLaren é contada, com Norris admitindo a um amigo que "a princípio não ia deixar" seu companheiro de equipe Oscar Piastri passar na Hungria.

A Netflix também está experimentando algo novo - um episódio é parcialmente filmado pelos próprios pilotos. Norris, Russell, Charles Leclerc, Pierre Gasly e Alex Albon receberam smartphones para gravar diários pessoais em vídeo durante o fim de semana do GP de Singapura, oferecendo uma nova maneira de ver os bastidores.

Quais são os piores episódios?

A última temporada foi repleta de grandes histórias, portanto, ao contrário de algumas (se não a maioria) das temporadas anteriores, não há nenhum episódio completamente sem sentido com narrativas forçadas. Mas há dois que parecem um pouco estranhos.

O episódio dedicado a Leclerc é, sem dúvida, o mais melodramático da história de Drive to Survive - quase poderia ser um filme por si só.

Depois, há o episódio sobre a batalha entre a Alpine e a Haas pelo sexto lugar no campeonato de construtores, que bizarramente gira em torno da demissão de Esteban Ocon. O enquadramento é estranho: o programa quase tenta sugerir que Ocon não está mais motivado, mas então - opa! - ele de repente termina em segundo lugar em São Paulo.

É como se o programa já tivesse decidido seu enredo e, então, tivesse que deixar de lado o fato inconveniente de que Ocon, na verdade, obteve o melhor resultado da equipe na temporada.

É divertido de assistir?

É um programa muito bem feito, visualmente agradável e, o mais importante, não é mais exagerado com efeitos especiais. Você não precisa abaixar o volume toda vez que houver uma cena de acidente.

7ª temporada de Drive to Survive Foto de: Netflix

A série também faz um bom trabalho ao mostrar o pessoal da F1 fora do paddock. Você vê Leclerc fazendo compras - e até mesmo seu cartão sendo rejeitado no caixa por falta de fundos. Você é convidado para o café da manhã da família de Vowles. Você pode visitar as casas de Ricciardo e Ocon.

Há muitas brincadeiras e piadas para que você se sinta bem-vindo nos bastidores da F1, incluindo uma boa quantidade de humor mais pesado - engraçado ou questionável, dependendo do seu gosto - e um fluxo interminável de palavrões. A palavra com "F" é provavelmente a mais usada em toda a série, e se a FIA decidir começar a penalizar os pilotos por palavrões em Drive to Survive, metade do grid será banido antes do GP da Austrália.

Vale a pena assistir?

Não há como agradar a todos. Os fãs incondicionais da F1 inevitavelmente revirarão os olhos em determinadas cenas e diálogos. Não há menção às asas flexíveis ou ao mini-DRS da McLaren, e algumas das batalhas estratégicas são simplificadas demais.

Ah, e há Norris nas últimas voltas de Abu Dhabi, respirando como se estivesse prestes a desmaiar.

Mas se aceitarmos que o Drive to Survive nunca foi realmente destinado ao público hardcore, ele continua perfeitamente assistível e serve como uma maneira divertida de passar o tempo enquanto se espera o início da nova temporada de F1.

COMO PODE? F1 ESQUECE PIQUET e FITTIPALDI em lista dos 20 MAIORES PILOTOS da HISTÓRIA!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

F1 2025: Teve blefe? Alguém surpreenderá? RICO PENTEADO disseca pré-temporada e faz RANKING do grid

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!