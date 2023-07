Me senti "eu mesmo novamente", afirmou Daniel Ricciardo após a classificação deste sábado para o GP da Hungria de Fórmula 1, disputado neste domingo nas cercanias de Budapeste. De volta ao grid da categoria em substituição ao holandês Nyck de Vries, o australiano largará do 13º lugar.

Além da boa volta à titularidade na F1, o veterano superou o companheiro japonês de AlphaTauri Yuki Tsunoda, que começa do 17º posto no grid em Hungaroring. Ricciardo admitiu que voltar ao cockpit foi um desafio, mas se sentiu "relaxado" e "feliz" com isso.

"É claro que, ao entrar no fim de semana, eu sabia que haveria um pouco de dificuldade", disse ele. "E eu estava tentando não me preocupar com o meu desempenho no fim de semana. Mas, é claro, sou um piloto de carros de corrida, então sempre vou esperar algo de mim mesmo".

"Mas, na verdade, eu estava tentando eliminar o máximo [de pressão] que pudesse e apenas me certificar de que este é o lugar que me faz sentir eu mesmo novamente. E, sabe como é, ao entrar no carro e me classificar, eu me senti realmente muito relaxado e, sem querer ser leviano, feliz por estar de volta e feliz por poder levar o carro ao limite novamente. Isso é algo que, obviamente, eu nem sempre tive nos últimos anos. É por isso que acho que o tempo de folga foi necessário para mim."

"Achei que ia ficar 12 meses [fora do grid]. No final, foram apenas seis ou sete, tanto faz, mas felizmente foi o suficiente. Eu senti que tinha tempo suficiente para, digamos, me apaixonar novamente."

Ricciardo também enfatizou que sua prioridade na corrida é aprender sobre o carro, tanto para ele quanto para a equipe. "Vou me preparar um pouco mais domingo, mas acho que é melhor ser inteligente", disse ele. "É claro que preciso entrar no carro e correr, e não ser mole, mas acho que também preciso 'registrar' as voltas e obter informações para a equipe. Então, obviamente, tenho de fazer isso de forma competitiva, mas sendo inteligente. Então, veremos o que acontece..."

Com relação à sua curva de aprendizado, ele disse: "Acho que, no momento, fiz poucas voltas. Acho que domingo vou ter que aprender muitas coisas em termos de gerenciamento de pneus, mas também do carro, com relação a combustível, etc. À medida que os pneus forem se desgastando, acho que vou começar a descobrir um pouco mais sobre o carro e, obviamente, nessas condições, os pontos fracos do carro."

"Portanto, acho que haverá voltas em que talvez eu não esteja indo muito bem, mas haverá momentos em que estarei melhor, porque, de certa forma, estou aprendendo à medida que avanço", seguiu ele.

Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Não quero dizer isso de forma negativa, mas sim, inevitavelmente ainda haverá algumas coisas para aprender e espero que eu possa aprender rapidamente. E, se conseguirmos chegar aos pontos, será ótimo."

"Obviamente, como equipe, precisamos conquistar pontos, mas o importante é ter certeza de que estou no domínio do carro, em sintonia com o carro, e essa é, digamos, a primeira coisa que preciso fazer."

Ele admitiu que o clima quente e a natureza apertada e sinuosa da pista criaram um desafio físico em seu retorno: "Acho que, fisicamente, com certeza vou sentir mais do que os outros. Eles estão um pouco mais condicionados este ano, mas sei que as coisas são como são por enquanto".

"Sinto-me bem agora e, na verdade, consigo mexer o pescoço muito bem. Então, acho que até agora está tudo bem, mas 70 voltas por aqui e nesse calor, mesmo quando você está em forma para a corrida, é sempre difícil."

"Aqui e Singapura são provavelmente as duas [etapas] mais difíceis. A Red Bull gosta de nos desafiar: 'Sim, Daniel, na próxima semana, entre e faça isso em Budapeste'. Mas está tudo bem, estou gostando", completou Ricciardo, vencedor de oito GPs na categoria máxima do automobilismo.

