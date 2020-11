Único piloto a quebrar a sequência de conquistas de Lewis Hamilton com a Mercedes na Fórmula 1, Nico Rosberg disse que ao olhar os números que Lewis Hamilton alcançou, ele se lembra de como foi difícil derrotá-lo, mas também valoriza ainda mais seu título de 2016, quando terminou cinco pontos na frente do inglês.

Após derrotar o atual heptacampeão, o filho de Keke Rosberg se aposentou com a conquista do seu primeiro e único título mundial.

Nas palavras de Rosberg, derrotar Hamilton exigiu toda a sua energia. "Para vencer Lewis, você tem que fazer tudo 100% perfeito. Isso requer dedicação total e perfeição total. Tudo tem que estar bem durante toda a temporada."

Em entrevista à Sky Sport F1, o ex-piloto da Mercedes lembrou a sensação de ter derrotado seu companheiro de equipe e o que significa ver como Hamilton se tornou heptacampeão.

"Fiz isso em uma temporada e estou muito orgulhoso disso. E quanto mais ele vence, mais entendo como foi difícil vencê-lo."

Na atual temporada, ninguém conseguiu parar o piloto inglês, que garantiu seu título com três corridas ainda a serem disputadas.

“Gostei desta corrida e penso que todos tiveram a mesma emoção porque foi realmente incrível. Ninguém pensaria que Lewis era capaz de vencer desta vez, mas no final ele provou mais uma vez que é o melhor que existe.”

De acordo com o antigo companheiro de Hamilton, as constantes mudanças nas condições da pista em Istambul não foram problema para ele. "Já o vi várias vezes de perto e posso confirmar que é simplesmente o melhor em tais condições", disse.

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Os sete títulos mundiais que Hamilton possui são "uma conquista fenomenal", disse Rosberg. "Ninguém teria pensado que o recorde de Michael Schumacher seria igualado."

Em uma comparação direta dos dois talentos excepcionais, Rosberg prefere não determinar quem é o melhor, pois considera que há muitos fatores que devem ser levados em consideração.

"Além de Schumacher e Lewis, também tem Senna, Fangio ... Dizer qual deles é o melhor é simplesmente impossível. Eles eram todos únicos a seu modo."

No entanto, ele tem memórias muito especiais do tempo que passou com Hamilton, não apenas na F1, mas também antes dela: “Eu conheço Lewis há muito tempo. Éramos companheiros de kart quando tínhamos 14 anos, melhores amigos. Eu realmente tenho um grande respeito por ele. "

“Claro, há sempre o risco de que a motivação diminua em algum momento. Ele já conquistou tanto que dificilmente poderá haver melhora. Mas isso o impressiona ainda mais e explica por que ele ganhou não apenas um, mas tantos campeonatos mundiais. E Eu ainda poderia ter conseguido mais alguns. "

Para o alemão, sua disputa com Hamilton ainda não acabou e ele espera vê-lo novamente quando suas equipes se encontrarem na nova série elétrica Extreme E. "Estou ansioso para reativar essa competição entre nós, e desta vez será por uma boa causa: a luta contra a mudança climática".

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1, MotoGP e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Rubinho relata emoção com filhos nas 500 Milhas de Kart e Motorsport.com estreia bem com o 11° lugar

Podcast #076 – Hamilton x Schumacher: a comparação entre os campeões da F1