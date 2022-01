Valentino Rossi revelou que chegou "muito perto" de entrar na Fórmula 1, mas decidiu optar pela MotoGP, onde passou os melhores momentos da sua vida. O Doutor encerrou sua carreira na categoria rainha do motociclismo em 2021 e este será o primeiro ano do mundial sem o #46 em suas fileiras desde 1996. Com nove títulos, 115 vitórias e 235 pódios (incluindo as 125cc e 250cc), o italiano se despediu com momentos inesquecíveis.

No entanto, tudo isso poderia ter sido reduzido a zero se ele tivesse mudado o rumo de sua vida, já que as motos não eram a única oferta que o piloto tinha na mesa. Em entrevista ao In Depth With Graham Bensinger, Rossi revelou a história com a categoria máxima das quatro rodas e sua paixão por ela.

"Stefano Domenicali [chefe da Ferrari na época] me ligou e disse: 'Por que você não experimenta um de nossos carros? Temos uma pista interessante e rápida em Fiorano, vamos fazer um teste aqui'. Então aceitei a oferta e realizamos", disse Vale.

Depois, o italiano não demorou a fazer mais um teste em Valência, na pré-temporada de 2006, onde dividiu a pista com outros 14 pilotos da F1. O primeiro dia não correu como planejado, mas durante o segundo, as coisas correram bem para ele, que terminou em nono. Sua volta mais rápida foi 0s7 mais lenta que a de Michael Schumacher.

"Na verdade, havia um plano de ir para a F1, mas não diretamente com a Ferrari. A intenção era começar em uma equipe menor, tentar ganhar experiência e, se fosse rápido o suficiente, ir para a escuderia", relembrou o Doutor. "Foi um teste muito bom e fui rápido, mas lembro-me que quando cheguei em casa, decidi continuar na MotoGP."

Ainda assim, havia pontos de interrogação nos planos do italiano: "Houve muita pressão tomar essa decisão. Alguns diziam: 'Escolha a F1, vá para a Ferrari', porque isso era algo importante".

"Quando eu quis explicar minha decisão, todos me disseram que eu deveria ir para a F1", acrescentou. Segundo Rossi, até sua mãe apoiou um futuro sobre quatro rodas.

No entanto, o #46 decidiu seguir seu próprio caminho no mundial de motociclismo, campeonato que o tornou um dos pilotos mais emblemáticos e influentes da história.

"Tive que decidir por mim mesmo e meu coração me disse para ficar na MotoGP", concluiu Rossi.

