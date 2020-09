George Russell fez uma boa corrida na caótica prova de Mugello e seu nono lugar parecia “garantido”, pois Vettel e Leclerc, na 10ª e 11ª posição, não o ameaçavam.

Porém, tudo deu errado após largar mal no último reinício da corrida, que o jogou para o fundo do pelotão, onde ele não conseguiu ritmo para voltar aos pontos.

Russell terminou em 11º lugar e ficou arrasado com a forma como as coisas haviam aconteceram.

"É quase comovente", disse ele. “Toda a equipe trabalhou muito, conseguimos um P9 surpreendente, que estava verdadeiramente controlado e garantido.”

“O carro estava ótimo. Eu estava acompanhando o ritmo de Sebastian e Charles atrás de mim no mesmo pneu. E aquela bandeira vermelha simplesmente jogou tudo fora.”

“Fizemos uma relargada muito ruim. Não sabemos o motivo, porque em termos de procedimentos tudo estava certo.”

“Kimi [Raikkonen] e [Romain] Grosjean, tiveram uma volta extra para aquecer os pneus e ambos fizeram grandes largadas, o que não nos ajudou em nada.”

"Apenas uma decepção amarga, porque nós merecíamos e deveria ter sido nosso dia. Duas bandeiras vermelhas em uma corrida é ridículo."

Russell disse que ele e a equipe ficaram perplexos sobre por que suas largadas foram tão ruins o dia todo, já que nada havia surgido na análise pós-corrida.

"Analisamos o procedimento depois", explicou. “Você tem que atingir uma determinada porcentagem e eu atingi a porcentagem exata que estávamos procurando. Portanto, precisamos analisar se é porque o carro era mais leve, ou se os pneus não estavam quentes o suficiente, ou o que era.”

"Eu estava na garagem 10 minutos antes, praticando minhas largadas por 10 minutos, e devo ter feito um total de 100 testes de embreagem ao longo dessas duas horas. E toda vez eu estava dentro de 2-3% do alvo, o que normalmente não é um problema.”

"Então, só precisamos dar uma olhada e ver o que deu errado porque, para ser justo, todas as nossas largadas foram ruins hoje."

