George Russell minimizou sua liderança nas sessões de treinos da Fórmula 1 desta sexta-feira, visando o GP de Sakhir, dizendo que os tempos de volta são "um pouco enganadores".

Em sua primeira corrida com o carro da Mercedes no lugar de Lewis Hamilton, Russell foi capaz de estabelecer o tempo mais rápido em ambas as sessões de treinos na sexta-feira.

Ele terminou a três décimos de segundo à frente do companheiro de equipe Valtteri Bottas no TL1, enquanto Bottas lutava com um assoalho danificado.

Russell então liderou a tabela de tempos novamente no TL2, embora apenas depois de Bottas ter seu tempo de volta mais rápido excluído, após ultrapassar os limites da pista na curva 8, deixando o finlandês no 11º lugar.

Mas Russell minimizou os resultados da sessão, revelando que ele teve dificuldades nas simulações de corrida.

"Acho que os tempos de volta enganam um pouco no momento e não são uma representação verdadeira do ritmo", disse Russell.

"Achei que TL2 não foi uma grande sessão para mim. Lutei, especialmente com o combustível alto e, no final das contas, isso vai ser a chave no domingo.”

"Ainda tenho muito trabalho a fazer para me sentir confortável no carro, fazer algumas melhorias, porque acho que amanhã será uma história diferente."

Russell achava que Bottas ainda era mais rápido do que ele, acreditando que a quantidade de tempo que ele ganhou passando os limites da pista foi mínima.

"Só porque fui o mais rápido hoje, não significa que estarei lá amanhã", disse Russell. "[Max] Verstappen foi incrivelmente rápido nas long runs, Valtteri foi o mais rápido no TL2, mas teve sua volta deletada.”

"Ele provavelmente ganhou apenas meio décimo com toda a honestidade, então estou provavelmente um bom décimo e meio atrás do Valtteri com o combustível baixo. Mas veremos. Estamos melhorando."

