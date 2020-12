George Russell surpreendeu em seu primeiro dia com a Mercedes. Substituindo Lewis Hamilton no GP de Sakhir de Fórmula 1, o piloto da Williams liderou os dois treinos livres, sendo muito elogiado dentro e fora do paddock. Mas segundo Toto Wolff, a performance de Russell não influencia em nada as negociações com Hamilton sobre o novo contrato.

O heptacampeão foi descartado do GP após testar positivo para Covid-19 e corre o risco de ficar de fora da última etapa da temporada, o GP de Abu Dhabi. Enquanto isso, Russell liderou as duas sessões no anel externo do circuito do Bahrein, mas minimizou sua liderança, afirmando que "os tempos enganam um pouco".

Isso vem em um momento em que a equipe alemã segue negociando uma renovação de contrato com Hamilton, já que o atual chega ao fim neste ano.

O chefe da Red Bull, Christian Horner, disse a Russell para "fazer bom uso" da oportunidade com a Mercedes, sentindo que a oportunidade colocaria ele em uma boa posição contra Valtteri Bottas e teria inclusive um impacto nas conversas com Hamilton.

"Tenho certeza que Toto vai usar isso para negociar o contrato com Lewis de alguma forma. Será fascinante ver como que ficará tudo isso, mas é ótimo ver um jovem piloto tento essa chance, essa oportunidade".

Mas Wolff rejeitou a sugestão de que uma boa performance de Russell pode ser usada como carta para reduzir o valor do contrato de Hamilton.

"Nós discutimos ter George no carro, sabemos o que temos com Lewis e o que ele tem com a equipe. Tal situação nunca seria usada como barganha, seja por ele ou nós. Respeito muito ele, o que representa, como pilota e seus recordes".

"O que acontecer neste final de semana não impactará nossas negociações".

Na sexta, Wolff disse que Hamilton não estava se sentindo muito bem, com sintomas leves de Covid-19 em meio a sua quarentena no Bahrein.

O chefe da Mercedes disse na semana passada que a negociação estava avançando a passos lentos, reconhecendo a necessidade de fechar um acordo logo, mas confirmou que eles vão aguardar a recuperação de Hamilton antes de reiniciar as conversas.

"A janela foi adiada até a recuperação. Sabemos que precisamos resolver isso, ambos estamos cientes. A prioridade agora é ter ele de volta, e aí vamos fazer uma reunião para definir tudo".

