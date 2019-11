Carlos Sainz não tem dúvidas de que o GP do Brasil de 2019 foi a melhor corrida da sua vida, por ter largado da última posição e de ter conseguido seu primeiro pódio da F1.

O espanhol se recuperou do fato de não conseguir marcar um tempo na classificação, devido a um problema no motor, para cruzar a linha de chegada em Interlagos em quarto lugar, antes de ganhar outra posição, quando Lewis Hamilton recebeu uma penalidade. Veja abaixo:

Sainz disse que estava no 'modo de ataque' completo em todo o GP do Brasil, apesar de ter se comprometido desde cedo com uma estratégia de um pit stop que sabia que o deixaria vulnerável no final.

Questionado pelo Motorsport.com sobre como ele classificou a corrida, o piloto da McLaren disse: “A minha melhor. Definitivamente, porque era uma corrida normal. Estava com pista seca, as pessoas estavam entre uma e duas paradas e nos comprometemos a uma parada.”

“Eu tive que fazer ultrapassagens nas primeiras voltas e fiz. Houve uma ultrapassagem sobre Sergio [Perez], especialmente, isso foi muito, muito bom e, a partir de então, o gerenciamento de pneus entrou em ação.”

“Consegui ficar um tempo a mais com os macios e depois administrar os médios. Então comecei a passar pelo [Lance] Stroll, pelo Lando [Norris] e outros, e de repente me vi em oitavo.”

“Então, a decisão chegou o momento de decidir parar ou não e decidimos que não. Pela primeira vez, apostamos um pouco e, desta vez, valeu a pena. As duas relargadas do safety car foram provavelmente as mais difíceis da minha vida.”

Sainz também não conseguiu explicar como conseguiu manter sua posição no final da corrida.

"Eu não sei. Eu não sei. Eu literalmente não tinha controle ”, ele disse. “Eu estava derrapando na quarta e quinta marchas porque estávamos muito lentos, então não pude colocar potência nos pneus.”

“Cheguei à curva 1, travado, sem aderência, mas de alguma maneira consegui pegar a linha certa. Talvez as habilidades de rali tenham começado a ajudar a guiar o carro! E a partir de então foi apenas defender, defender, defender o máximo que pude e conseguimos terminar.”

