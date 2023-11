Piloto espanhol da Ferrari, Carlos Sainz terá como penalidade a perda de 10 posições no grid do GP de Las Vegas de Fórmula 1 pela troca de peças feitas em seu carro após uma tampa de bueiro atingir seu monoposto no primeiro treino livre. A Scuderia pediu uma 'exceção' à Federação Internacional de Automobilismo (FIA) para que pudesse fazer as trocas no SF-23 de Sainz sem punições, dada a natureza do incidente que as fez necessárias, mas o pedido foi negado pela FIA.

Com o impacto da tampa de bueiro no carro de Sainz, o time italiano de Maranello teve de trocar a célula de sobrevivência do modelo de Carlos, além do motor de combustão interna e componentes eletrônicos de controle e armazenamento de energia que foram danificados pelo "objeto estranho".

Com a instalação de uma terceira peça na alocação de armazenamento de energia, a equipe vermelha extrapola o limite estabelecido e, por isso, o piloto espanhol pagará uma punição de 10 posições no grid de largada do estado norte-americano de Nevada.

Os comissários da FIA reconheceram que as circunstâncias extremas deveriam permitir que Sainz pegasse as novas peças de seu conjunto de sobressalentes sem nenhuma penalidade, mas as regras não permitem isso.

"Tendo recebido um pedido da [Ferrari] solicitando uma derrogação do Regulamento Desportivo para permitir a substituição do Energy Store de fora do pool sem penalidade, e tendo ouvido o representante da equipe e o Diretor do Departamento de Monopostos da FIA [Nikolas Tombazis], além de ter visto as evidências em vídeo e examinado a folha de declaração da equipe, os comissários determinam que, apesar do dano ter sido causado por circunstâncias externas altamente incomuns, o Artigo 2.1 do Regulamento Esportivo da Fórmula 1 obriga todos os oficiais, incluindo os Comissários Desportivos, a aplicar os regulamentos conforme estão escritos."

"Consequentemente, a penalidade obrigatória especificada no Artigo 28.3 do Regulamento Esportivo deve ser aplicada. Os comissários observam que, se tivessem autoridade para conceder uma derrogação no que consideram, neste caso, circunstâncias atenuantes, incomuns e infelizes, eles o teriam feito, mas os regulamentos não permitem tal ação", informaram os comissários da FIA em comunicado.

Fontes sugeriram ao Motorsport.com que os comissários passaram mais de duas horas procurando uma maneira de o piloto da Ferrari evitar a penalidade. Mas isso não adiantou, então Sainz será penalizado por exceder a alocação de componentes da unidade de potência para 2023.

F1 AO VIVO: Veja DEBATE sobre os treinos para o GP de LAS VEGAS após FIASCOS da organização nos EUA!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #256 – Quais as chances do GP de Las Vegas se tornar um fiasco?