O alemão Nico Rosberg recebeu a chance de se juntar à nova equipe da Mercedes na Fórmula 1 em 2010, após a montadora assumir a operação da campeã do ano anterior, a Brown

O campeão de 2016 teria, inicialmente, Nick Heidfeld como companheiro de equipe, mas acabou tendo ao seu lado o heptacampeão Michael Schumacher, que chocou o paddock ao anunciar seu retorno à F1 após três anos de aposentadoria.

"O nome de Schumacher nem estava no horizonte, ninguém estava falando sobre isso", disse Rosberg em entrevista ao canal oficial da F1 no YouTube. "E, do nada, Ross me ligou e disse: 'Aliás, seu companheiro de equipe não será Jenson Button ou Nick Heidfeld, será Michael Schumacher'".

"E eu fiquei em choque, tinha os pensamentos mais doidos, que eu não teria chance, que toda a equipe estaria contra mim, que Michael manipularia a equipe. E eu me perguntava se eu conseguiria acompanhá-lo. Ele é o maior de todos os tempos. Foi um momento doido".

Mas Rosberg acabou vencendo Schumacher nas três temporadas que correram como companheiros, além de conquistar a primeira vitória da Mercedes em mais de 50 anos, no GP da China de 2012.

Mas levou um tempo para Rosberg - que, quando se juntou à Mercedes, tinha apenas dois pódios - para ter sua voz dentro da equipe, devido à presença de Schumacher.

"Quando Michael chegou, ele era como um Deus na equipe", disse. "Quando tínhamos reuniões de estratégia, até mesmo a minha estratégia era discutida apenas com Michael e não comigo, mesmo que eu estivesse ali".

"Então eu falei sobre isso para o estrategista que liderava essas reuniões, e isso teve um grande impacto. A partir daí, as reuniões ficaram melhores para mim. Eu me sentia mais confortável e tinha a atenção até dele".

Rosberg disse que Schumacher era um "guerreiro psicológico", falando sobre algumas das pequenas táticas usadas pelo piloto para atingir o oponente, e que elas eram algo natural ao heptacampeão.

"Vou dar o exemplo do banheiro de Mônaco. Cinco minutos antes da classificação, só tinha um banheiro na garagem. Ele sabe que estou do lado de fora. Fico batendo na porta igual um louco, falando para quem estivesse ali sair. Eu estava entrando em pânico. Precisava mijar antes da classificação".

"E ele estava ali esperando, de boa, sabendo que estava criando mais stress na minha cabeça e, com um minuto para o início, ele sai de dentro, tranquilo, falando 'Nossa, desculpa, não sabia que você estava aí'. E, nesse momento, eu já estava em estado de pânico".

"Outro exemplo é que ele adorava andar sem camisa na sala dos engenheiros, mostrando seus abdomens, porque era outra prova de sua força para impressionar quem estava lá. Seu corpo era bem definido. Há exemplos infinitos disso".

GALERIA: Relembre as 91 vitórias de Schumacher na F1

Galeria Lista GP da Bélgica 1992 1 / 91 Foto de: LAT Images GP de Portugal 1993 2 / 91 Foto de: LAT Images GP do Brasil 1994 3 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP do Pacífico 1994 4 / 91 Foto de: LAT Images GP de San Marino 1994 5 / 91 Foto de: LAT Images GP de Mônaco 1994 6 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP do Canadá 1994 7 / 91 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch GP da França 1994 8 / 91 Foto de: LAT Images GP da Hungria 1994 9 / 91 Foto de: LAT Images GP da Europa 1994 10 / 91 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch GP do Brasil 1995 11 / 91 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch GP da Espanha 1995 12 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP de Mônaco 1995 13 / 91 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch GP da França 1995 14 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Alemanha 1995 15 / 91 Foto de: LAT Images GP da Bélgica 1995 16 / 91 Foto de: LAT Images GP da Europa 1995 17 / 91 Foto de: LAT Images GP do Pacífico 1995 18 / 91 Foto de: LAT Images GP do Japão 1995 19 / 91 Foto de: LAT Images GP da Espanha 1996 20 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Bélgica 1996 21 / 91 Foto de: LAT Images GP da Itália 1996 22 / 91 Foto de: Ercole Colombo GP de Mônaco 1997 23 / 91 Foto de: LAT Images GP do Canadá 1997 24 / 91 Foto de: LAT Images GP da França 1997 25 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Bélgica 1997 26 / 91 Foto de: LAT Images GP do Japão 1997 27 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Argentina 1998 28 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP do Canadá 1998 29 / 91 Foto de: LAT Images GP da França 1998 30 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Grã-Bretanha 1998 31 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Hungria 1998 32 / 91 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images GP da Itália 1998 33 / 91 Foto de: Ercole Colombo GP de San Marino 1999 34 / 91 Foto de: Ercole Colombo GP de Mônaco 1999 35 / 91 Foto de: Ercole Colombo GP da Austrália 2000 36 / 91 Foto de: LAT Images GP do Brasil 2000 37 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP de San Marino 2000 38 / 91 Foto de: LAT Images GP da Europa 2000 39 / 91 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch GP do Canadá 2000 40 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Itália 2000 41 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP dos EUA 2000 42 / 91 Foto de: LAT Images GP do Japão 2000 43 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Malásia 2000 44 / 91 Foto de: LAT Images GP da Austrália 2001 45 / 91 Foto de: LAT Images GP da Malásia 2001 46 / 91 Foto de: Ercole Colombo GP da Espanha 2001 47 / 91 Foto de: LAT Images GP de Mônaco 2001 48 / 91 Foto de: Ercole Colombo GP da Europa 2001 49 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da França 2001 50 / 91 Foto de: Ercole Colombo GP da Hungria 2001 51 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Bélgica 2001 52 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP do Japão 2001 53 / 91 Foto de: Ercole Colombo GP da Austrália 2002 54 / 91 Foto de: LAT Images GP do Brasil 2002 55 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP de San Marino 2002 56 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Espanha 2002 57 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Áustria 2002 58 / 91 Foto de: LAT Images GP do Canadá 2002 59 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Grã-Bretanha 2002 60 / 91 Foto de: LAT Images GP da França 2002 61 / 91 Foto de: Ercole Colombo GP da Alemanha 2002 62 / 91 Foto de: LAT Images GP da Bélgica 2002 63 / 91 Foto de: LAT Images GP do Japão 2002 64 / 91 Foto de: Ferrari Media Center GP de San Marino 2003 65 / 91 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images GP da Espanha 2003 66 / 91 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images GP da Áustria 2003 67 / 91 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images GP do Canadá 2003 68 / 91 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images GP da Itália 2003 69 / 91 Foto de: Ercole Colombo GP dos EUA 2003 70 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Austrália 2004 71 / 91 Foto de: LAT Images GP da Malásia 2004 72 / 91 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images GP do Bahrein 2004 73 / 91 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images GP de San Marino 2004 74 / 91 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images GP da Espanha 2004 75 / 91 Foto de: Peter Spinney / Motorsport Images GP da Europa 2004 76 / 91 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images GP do Canadá 2004 77 / 91 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images GP dos EUA 2004 78 / 91 Foto de: LAT Images GP da França 2004 79 / 91 Foto de: Ferrari Media Center GP da Grã-Bretanha 2004 80 / 91 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images GP da Alemanha 2004 81 / 91 Foto de: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images GP da Hungria 2004 82 / 91 Foto de: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images GP do Japão 2004 83 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP dos EUA 2005 84 / 91 Foto de: LAT Images GP de San Marino 2006 85 / 91 Foto de: Michael Cooper / Motorsport Images GP da Europa 2006 86 / 91 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images GP dos EUA 2006 87 / 91 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images GP da França 2006 88 / 91 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images GP da Alemanha 2006 89 / 91 Foto de: Ercole Colombo GP da Itália 2006 90 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da China 2006 91 / 91 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images

VÍDEO: Massa detalha dia que Raikkonen 'zoou' Schumacher

PODCAST - Interlagos 80 anos: templo do automobilismo ou apenas mais um circuito?