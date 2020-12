SBT e Disney avaliam compra conjunta dos direitos da F1; entenda

O Grupo Globo pode ter uma nova concorrência na luta pelos direitos de transmissão da Fórmula 1. Após confirmar oficialmente que voltou à mesa de negociações junto com a Liberty Media após a queda do acordo com a Rio Motorsports, uma proposta conjunta do SBT com a Disney pode ser a mais nova desafiante.

Segundo reportagem publicada pelo UOL, as duas partes já fizeram um contato inicial com a Liberty Media, que parece interessada pela proposta. A ideia seria ter as corridas exibidas no SBT, enquanto a ESPN faria algo similar ao papel do SporTV para a Globo, transmitindo os treinos livres e classificatórios além de reprises do GP.

De acordo com a publicação, a discussão ainda está em seus estágios iniciais, mas algumas questões já estão sendo analisadas, como os custos dos direitos, que seriam divididos e cada grupo ficaria responsável pela venda de cotas publicitárias para diferentes patrocinadores.

Os dois grupos vem fortalecendo um bom relacionamento ao longo do ano, com a Disney cedendo parte de seus profissionais para o SBT, que retoma as transmissões esportivas após anos afastado dessa área.

Para a Liberty, um dos pontos mais importantes com relação aos direitos de transmissão da F1 no Brasil é a manutenção ou perda mínima de audiência, já que o país representa a maior fatia de público da categoria no mundo. No ano passado, o país representou quase um quarto da audiência global.

Em agosto, a Globo confirmou que não renovaria os direitos de transmissão pela primeira vez desde os anos 1980, após uma negociação que se arrastava com a dona da categoria devido aos valores cobrados. A Rio Motorsports chegou a anunciar que havia adquirido os direitos por cinco anos, mas o acordo foi por água abaixo após a Liberty descobrir que a TV Cultura, canal que tinha a preferência da empresa carioca, não tinha um alcance similar ao da Globo.

Já neste caso, segundo o UOL, a Liberty acredita que possa chegar a algo com a abrangência similar à da Globo. Mas as negociações ainda não começaram, já que dependem da SBT e da Disney montarem um projeto para apresentar.

Mas a Globo ainda segue no páreo, especialmente após destacar que os valores negociados são inferiores aos pedidos anteriormente, condizendo com o momento atual que a economia vive, especialmente após o impacto financeiro causado pela pandemia.

