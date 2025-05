Max Verstappen brindou o nascimento de sua primeira filha, Lily, nesta semana, antes do início das atividades do GP de Miami. Assim que o tetracampeão mundial anunciou a gravidez de sua namorada, a brasileira Kelly Piquet, houve especulações sobre se ele continuaria sendo o mesmo piloto destemido. No entanto, ele não será o primeiro piloto de Fórmula 1 a almejar a glória do título como pai.

Aqui, o Motorsport.com relembra alguns dos campeões do passado que conquistaram títulos na pista enquanto conciliavam a paternidade fora dela.

Graham Hill

Quando venceu o GP da África do Sul de 1962 e conquistou seu primeiro campeonato mundial de F1, Graham Hill já tinha dois filhos com a esposa Bette. Brigitte era a mais velha, e o filho Damon (falaremos dele mais tarde) tinha acabado de completar dois anos quando o pai conquistou a coroa. Samantha veio em seguida, assim como uma segunda vitória no título mundial em 1968 com a equipe Lotus.

Hill tragicamente não teve a oportunidade de ver seus filhos crescerem depois que morreu em um acidente de avião em 1975.

Nelson Piquet

O brasileiro Nelson Piquet já havia conquistado dois títulos de F1 - em 1981 e 1983 - antes de se tornar pai.

Nelson Piquet, Brabham BT52B BMW, dá um soco no ar na chegada Foto de: Motorsport Images

Em seguida, ele deu as boas-vindas a Geraldo e Nelsinho Piquet antes de completar sua trinca de campeonatos de pilotos em 1987, apesar de ter vencido apenas três corridas naquela temporada. Nelsinho viria a correr na F1, enquanto seu pai teria mais quatro filhos - incluindo Kelly - que é a namorada de Verstappen e mãe de sua filha recém-nascida Lily.

Nigel Mansell

Mansell foi derrotado por Piquet no título de 1985, mas conquistou seu primeiro e único Mundial sete anos depois. Quando o britânico alcançou o pináculo da F1, ele já tinha uma filha, Chloe, e dois filhos, Leo e Greg, que também tiveram carreiras no automobilismo.

O britânico se aposentou no final da temporada seguinte, mas retornou em 1994 com a Williams e correu duas vezes pela McLaren no ano seguinte.

Damon Hill

Lembra-se de seu pai, Graham? Bem, Damon seguiu os passos de seu pai ao conquistar o título da F1. Depois de terminar duas vezes em segundo lugar, atrás de Michael Schumacher, em 1994 e 1995, Hill finalmente alcançou o topo ao vencer o campeonato com a Williams em 1996.

Oliver, Josh e Tabitha já haviam vindo ao mundo antes da glória de Hill, enquanto Rosie veio em 1998 - apenas seis meses antes da última vitória de Hill na F1, pela Jordan, no GP da Bélgica.

Michael Schumacher

O alemão levou a melhor sobre Hill enquanto pilotava para a Benetton, sendo ele próprio bicampeão mundial antes de se tornar pai.

Michael Schumacher, Ferrari 248F1, 1ª posição, e Jean Todt, pódio Foto de: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images

Gina-Maria nasceu primeiro, antes daquele que seria o futuro piloto de F1, Mick, em 1999, pouco antes de Schumacher atingir seu período dominante e conquistar cinco títulos consecutivos entre 2000 e 2005.

Ele se aposentou em 2006, mas voltou à F1 em 2010 e passou três temporadas na Mercedes - Schumacher sofreu uma lesão grave em um acidente de esqui em 2013 e não foi mais visto em público desde então.

Nico Rosberg

Rosberg era filho do campeão de F1 de 1982, Keke Rosberg, mas só nasceu em 1985, por isso Keke não entrou na lista.

No entanto, Rosberg deu as boas-vindas à sua primeira filha, Alaia, em 2015, e Naila veio logo em seguida, apenas um ano depois de ele ter tirado o título do companheiro de Mercedes, Lewis Hamilton. Ele se aposentaria no final da campanha de 2016 e, desde então, passou a trabalhar para a Sky Sports F1 como comentarista.

