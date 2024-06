F1: Alpine entra na briga por Sainz, após chegada de Briatore

A Alpine fez uma oferta para tentar garantir os serviços de Carlos Sainz para o próximo ano, enquanto busca subir no grid da Fórmula 1, segundo apurou o Motorsport.com.

Sainz tinha uma escolha direta entre Williams e Sauber/Audi em termos de garantir um assento para o próximo ano, mas fontes revelaram que negociações sérias com a Alpine começaram agora.

Foi até sugerido que foi feita uma oferta de contrato atraente para Sainz se comprometer no futuro com a equipe.

Embora há até pouco tempo a opção Alpine pudesse ter pouco a oferecer, com um início de temporada difícil que deixou o seu A524 no final do grid, as coisas estão diferentes agora.

No GP da Espanha, os dois pilotos Pierre Gasly e Esteban Ocon passaram para o Q3 e terminaram em nono e 10º, respectivamente.

É a segunda vez consecutiva que a Alpine leva os dois pilotos para casa nos pontos, o que também aconteceu no Canadá, sendo agora a terceira corrida consecutiva que termina entre os 10 primeiros.

Esta forma contrasta com o que as outras opções de Sainz sofreram nas últimas corridas.

A Sauber, que se tornará a equipe Audi em 2026, ainda não marcou nenhum ponto nesta temporada, com o melhor resultado da equipe sendo o 11º lugar no GP do Bahrein, que abriu a temporada.

E embora a Williams tenha dois pontos em seu nome, graças ao nono lugar de Alex Albon no GP de Mônaco, a equipe sofreu um duplo abandono no Canadá e teve um desempenho ruim na Espanha, voltando para casa em 18º e 20º.

Flavio Briatore and Carlos Sainz Sr Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

A oferta da Alpine ocorre poucos dias depois de o ex-chefe da equipe de F1, Flavio Briatore, ter sido nomeado para a equipe como conselheiro especial do CEO da Renault, Luca de Meo.

Uma das responsabilidades do polêmico italiano é escolher os pilotos, e ele foi visto com de Meo em intensas discussões no paddock de Barcelona durante uma visita ao GP da Espanha.

Briatore sempre foi conhecido por ser agressivo ao fazer movimentos para os melhores pilotos, tendo tirado Michael Schumacher das garras da Jordan em 1991 para contratá-lo para a equipe Benetton que ajudaria a torná-lo campeão mundial.

Assim, embora anteriormente a Alpine tenha dito que estava feliz em sentar e ver quais eram as suas opções para a sua formação de pilotos para 2025, parece que Briatore quer estar na frente e encontrar o melhor talento possível disponível.

No momento, com a saída de Ocon no final deste ano e provavelmente se juntando à Haas, a Alpine não tem pilotos ‘bloqueados’, já que Gasly também está sem contrato.

Sainz está ansioso para resolver seu futuro na F1 para que não o distraia do resto da temporada, mas também não quer tomar uma decisão apressada antes de sentir que avaliou os prós e os contras de tudo corretamente.

Seu pai, Carlos Sainz Sr., foi visto visitando vários motorhomes – incluindo Sauber e Williams – na manhã da corrida na Espanha, enquanto as discussões sobre o futuro de seu filho continuavam.

Falando depois de terminar em sexto no GP da Espanha, o próprio Sainz disse que ainda não tinha certeza de quanto tempo levaria para decidir o que queria fazer.

Questionado pelo Motorsport.com se o seu futuro seria determinado pelo GP da Áustria, Sainz disse: “Poderia ser. Não tenho certeza, mas poderia ser.”

