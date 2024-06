Depois de seu primeiro pódio em 2024, conquistado pelo britânico George Russell no GP do Canadá de Fórmula 1, a Mercedes voltou ao top 3 neste domingo, quando o também inglês Lewis Hamilton foi igualmente terceiro, desta vez no GP da Espanha, vencido pelo holandês Max Verstappen, da Red Bull.

Hamilton foi quarto em Montreal e Russell foi quarto em Barcelona. George, porém, não ficou nada feliz com sua estratégia, marcada pelos pneus duros no stint final -- Lewis, por sua vez, foi calçado com os macios.

Enquanto o heptacampeão se estabeleceu confortavelmente em terceiro, ainda que não pudesse atacar o compatriota Lando Norris, da McLaren, à frente, Russell teve de brigar pelo quarto lugar até o fim, sofrendo pressão do monegasco Charles Leclerc, quinto colocado com a Ferrari. George reclamou...

"Tivemos um pit stop lento que nos deixou mal no stint intermediário e sob um pouco de pressão, então perdi muito tempo lutando com Lando [antes do segundo pit]. Depois, colocar o pneu duro foi uma porcaria. Mas protegemos o P3 e o P4 como equipe e era isso que queríamos", afirmou o jovem inglês.

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, explicou as estratégias adotadas para seus pilotos: "Na verdade, queríamos colocar os dois no pneu duro. Então trouxemos George [aos pits] para evitar uma incompatibilidade".

"Lewis, no entanto, estava ficando cada vez mais rápido. Então dissemos: se ele conseguir dar mais duas voltas, vamos usar o macio. Isso foi um pouco arriscado porque nosso plano original era mudar para o duro para os dois pilotos", disse Wolff. A etapa seguinte da F1 é na Áustria, no próximo domingo.

