O chefe Haas na Fórmula 1, Gunther Steiner, está disposto a correr o risco de Nikita Mazepin não conseguir os pontos necessários para obter uma superlicença da FIA, caso tenha um final de semana ruim na final da F2. O russo foi anunciado na terça-feira como um dos pilotos da equipe para 2021, apesar de ainda não ser oficialmente elegível para uma superlicença.

Ele precisa terminar pelo menos em sétimo no campeonato de 2020 para se classificar, e depois de obter um quinto e um segundo lugares nas corridas do final de semana passado em Sakhir, ele agora está em terceiro.

Resta uma pequena possibilidade matemática de que ele seja rebaixado para o oitavo lugar, embora isso exija uma etapa quase perfeita para Guanyu Zhou, que atualmente ocupa a posição, bem como pontuações altas dos outros pilotos que estão atrás dele.

No entanto, quando o acordo de Mazepin com a Haas foi discutido e eventualmente acordado nas últimas semanas, estava longe de ser certo que ele se classificaria automaticamente e, portanto, a Haas apostou que ele teria um final de temporada forte nos dois finais de semana do Bahrein.

Especula-se que ele pode se beneficiar da margem de manobra que a FIA incorporou às regras para ajudar os pilotos que podem ter sido prejudicados pela interrupção de seus programas de 2020 pela COVID, embora não esteja claro como isso se aplicaria a Mazepin.

“Obviamente, falamos com a FIA quando começamos as conversas sobre isso, como isso funcionaria,” disse Steiner quando questionado pelo Motorsport.com.

“Acho que não temos mais esse problema. Ainda existe a possibilidade matemática de ele não conseguir, mas é pequena, sabe. Acho que vou correr esse risco. Eu corri riscos maiores do que aquele”.

“Então, no final, acho que conseguimos um, mas brincamos em alguns cenários, o que poderia ser feito, o que deveria ser feito, mas acho que é difícil. O melhor é sempre conseguir pelos pontos”.

“Novamente, eu não posso dizer que isso vai acontecer. Mas acredito muito que ele obterá os pontos que precisa para obter a superlicença. Então não vou entrar no que disse a FIA porque nunca chegamos a uma conclusão, porque sempre vamos tentar fazer por pontos”.

“E é isso que estamos fazendo. Ele mesmo fez isso. Novamente, isso mostra que ele não ficou nervoso nem nada sobre isso. Ele foi lá no final de semana passado e foi informado de que precisava ganhar pontos para que você garantisse sua própria superlicença, sem pedir qualquer ajuda”.

Mazepin, que testou pela primeira vez um carro de F1 com a Force India já em 2016, insiste que está preparado para subir depois de um ano forte na F2.

“Sinto-me pronto para a F1”, disse ele. "Eu tenho 21 anos de idade. Eu tive algumas temporadas em carros de fórmula. E acredito que carros mais rápidos combinam com meu estilo de pilotar”.

“E em relação ao campeonato de F2, acho que foi um ano bastante desafiador. Quando fui correr com a Hitech Grand Prix, eles não existiam na F2 antes”.

“Portanto, embora sejam apenas 12 pessoas, todos precisavam se misturar. E foi uma grande tarefa, mas acho que a equipe lidou com isso de maneira fantástica”.

“E para nós sermos capazes de fazer pit stops razoavelmente rápidos, cometer menos erros do que algumas equipes fazem ao iniciar as configurações, etc. Acho que é uma conquista. É importante notar, e especialmente considerando algumas penalidades que sofri este ano - com as quais talvez não tenha concordado - acho que as tabelas gerais do campeonato parecem promissoras”.

