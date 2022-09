F1: 'Sincerão', Leclerc comenta influência do safety car em Monza

Carregar reprodutor de áudio

Piloto monegasco da Ferrari, Charles Leclerc chegou em segundo no GP da Itália de Fórmula 1 após não poder atacar o holandês Max Verstappen, da Red Bull, pelo fato de a corrida de Monza ter terminado com o safety car.

Entretanto, de acordo com o ferrarista, o 'destino' da prova disputada nas cercanias de Milão já estava decidido antes mesmo do carro de segurança, acionado em função de abandono do australiano Daniel Ricciardo, da McLaren, no meio da pista italiana.

Leclerc liderou a primeira parte da corrida, mas partiu para estratégia diferente de Verstappen, e, na visão do monegasco, a prova se perdeu bem antes do safety car, uma vez que o ferrarista acabou ficando com pneus mais gastos do que o holandês e precisou fazer um pit stop a mais.

De todo modo, com o safety car gerado pelo abandono de Ricciardo, abriu-se a possibilidade para que Leclerc se aproximasse de Verstappen e tentasse o ataque ao rival, o que acabou não acontecendo por causa da demora na retirada da McLaren do traçado, daí o fim sob safety car.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, George Russell, Mercedes W13 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Em entrevista após a corrida, Leclerc disse: "O final foi frustrante, gostaria que tivéssemos terminado sob bandeira verde, mas infelizmente já estávamos no segundo lugar por causa de tudo que aconteceu antes. Uma pena".

"Mas, de maneira geral, entreguei tudo de mim para conseguir esse P2 hoje. Gostaria de ter vencido em frente a esses torcedores maravilhosos que temos aqui, mas eu simplesmente não pude."

Questionado sobre a estratégia adotada após o primeiro trecho, quando parou e Verstappen ficou na pista, Leclerc não foi conclusivo: "Nós arriscamos. Bem, obviamente terminamos no segundo lugar, então não estou extremamente feliz com a corrida. Mas, sim, vamos trabalhar nisso...".

PÓDIO: ACOMPANHE AQUI O MELHOR DEBATE SOBRE O GP DA ITÁLIA

PODCAST #194 - Qual será o futuro de Felipe Drugovich?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: