Charles Leclerc passou por um susto no início das atividades da Fórmula 1, antes do GP do México. A Ferrari identificou um problema em potencial no câmbio do monegasco e precisou trabalhar rápido para verificar a gravidade e necessidade de consertar algo.

Após a inspeção, a equipe italiana decidiu trocar um atuador hidráulico, assim como o bloco MOOG, relacionado à manutenção da pressão hidráulica, e ainda o TAG320B, que controla ECU, unidade de controle do motor.

Apesar das modificações, os itens trocados não causam punições e portanto Leclerc manteve a pole, depois de herdar a posição de Max Verstappen, que foi punido por ignorar bandeiras amarelas durante a classificação.

Veja o Grid de largada para o GP do México de F1:

Galeria Lista 1 - Charles Leclerc 1 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 2 - Sebastian Vettel 2 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 3 - Lewis Hamilton 3 / 20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 4 - Max Verstappen 4 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 5 - Alex Albon 5 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 6 - Valtteri Bottas 6 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 7 - Carlos Sainz Jr. 7 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 8 - Lando Norris 8 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images 9 - Daniil Kvyat 9 / 20 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images 10 - Pierre Gasly 10 / 20 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images 11 - Sergio Perez 11 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 12 - Nico Hulkenberg 12 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 13 - Daniel Ricciardo 13 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 14 - Kimi Raikkonen 14 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 15 - Antonio Giovinazzi 15 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 16 - Lance Stroll 16 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 17 - Kevin Magnussen 17 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images 18 - Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19 18 / 20 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images 19 - George Russell 19 / 20 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images 20 - Robert Kubica 20 / 20 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images

