A vitória esmagadora de Max Verstappen em Interlagos permitiu que o tricampeão mundial quebrasse seu jejum de quatro meses sem subir no andar mais alto do pódio na Fórmula 1. O piloto largou da 17ª posição após sofrer punição por trocar seu motor e conseguiu escalar todo o grid até o triunfo.

No entanto, a primeira volta do piloto foi o que realmente chamou a atenção de Christian Horner, chefe da Red Bull. O campeão surpreendeu ao conseguir ganhar diversas posições, mesmo com todo o spray à sua frente e 'trânsito'.

"Hoje foi uma montanha-russa emocional porque sabíamos que tínhamos um bom carro. Ontem o carro estava rápido e terminamos em terceiro, mas depois perdemos isso com um Virtual Safety Car... Mas poder disputar tão de perto aqui na corrida sprint mostrou que estávamos com um bom ritmo".

Inclusive, Horner ainda defendeu que Verstappen já pode ser colocado na mesma prateleira que os grandes campeões, como Ayrton Senna. Para dar mais sustentação à sua ideia, ele relembrou o que aconteceu com o brasileiro em Donington em 1993.

"A força mental e a atitude do Max para lidar com isso são impressionantes. E eu achei que a largada dele hoje foi elétrica".

"Aquela primeira volta foi incrível, comparável a Donington em 1993, pelo lado de fora da Curva 3. Ele ultrapassou, o que, seis carros na primeira volta? E foi o único carro realmente fazendo progresso, conseguindo passar outros – e muito tarde nos freios na Curva 1".

"Seja com o Lewis [Hamitlon], com o Oscar Piastri, e depois, claro, na relargada com o Esteban [Ocon]. Então ele controlou a corrida e se distanciou com facilidade, às vezes abrindo um segundo por volta. Em um dia bastante sombrio, ele brilhou intensamente hoje".

