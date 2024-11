George Russell acredita que deveria ter seguido seu instinto e ignorado a Mercedes quando ela o chamou para ir aos boxes momentos antes da bandeira vermelha do GP de São Paulo de Fórmula 1. O piloto, inclusive, admitiu que pensou muito em fazê-lo.

Depois de assumir a liderança na primeira curva após a largada abortada, que continua sob investigação, Russell manteve-se à frente do pole position Lando Norris, apesar de o piloto da McLaren ter ficado perto de sua asa traseira enquanto a chuva ganhava força sob suas cabeças.

Ambos os pilotos perderam a chance de ir para o box quando um safety car virtual foi acionado momentos depois de contornarem a última curva, mas a dupla optou por entrar logo em seguida - pouco antes de uma bandeira vermelha causada por uma batida de Franco Colapinto interromper a corrida.

Isso deu uma vantagem imediata aos três pilotos que não fizeram o pit-stop e puderam colocar pneus novos antes do reinício da corrida. Max Verstappen encerrou seu jejum de vitórias, apesar de ter largado em 17º, enquanto a dupla Esteban Ocon e Pierre Gasly completou o pódio.

Norris lamentou sua sorte com o pit call depois de ficar em sexto lugar, enquanto Russell sentiu que poderia ter seguido o exemplo que deu em Spa, onde sua própria decisão de não fazer um segundo pitstop permitiu que ele recebesse a bandeira quadriculada - apenas para mais tarde ser desqualificado quando seu carro foi considerado abaixo do peso.

"Muito doloroso, considerando todas as coisas, não tenho muito a dizer", respondeu Russell quando lhe perguntaram sobre o sentimento de perder o pódio no Brasil, já que acabou ficando em quarto lugar.

Sobre a decisão de ir para os boxes, ele explicou: "Chamaram 'box'. Eu disse 'vou ficar fora'. Chamaram 'box' de novo, eu disse 'vou ficar fora'. E eles disseram 'box' de novo. Como eu disse, 'Eu quero continuar'. E então, no último, você tem que ir em frente..."

"Às vezes é preciso confiar em seu instinto. Da última vez que confiei em meu instinto, foi muito bem".

George Russell, Mercedes F1 W15, Lando Norris, McLaren MCL38 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

"Hoje, quem sabe se poderíamos ter vencido a corrida? Mas se não tivéssemos ido para os boxes, estaríamos liderando na largada e nas primeiras 30 voltas controlando o ritmo".

"Com Lando atrás de nós, tínhamos uma velocidade de reta muito boa também. P2 teria sido o mínimo".

Russell acredita que tinha um ponto de vista melhor do que o pit wall da Mercedes para tomar a decisão de fazer o pit ou ficar de fora.

"Do ponto de vista da equipe, não é nada óbvio", acrescentou. "Do cockpit, estava muito claro que seria bandeira vermelha ou safety car, porque as condições eram impossíveis de dirigir. A chuva não estava diminuindo. Eu podia ver a grande nuvem negra acima de mim".

"E então o Shov [Andrew Shovlin, diretor de engenharia da Mercedes na pista] entrou em ação, como se estivesse ignorando meu engenheiro para dizer 'box'".

