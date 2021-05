Max Verstappen, apesar do terceiro lugar no treino classificatório para o GP de Portugal de Fórmula 1, estabeleceu o tempo mais rápido entre todas as primeiras voltas do Q3, mas seu esforço foi em vão após os comissários considerarem que ele ultrapassou os limites de pista na Curva 4.

Isso deixou o holandês com apenas uma única volta no final da sessão para tentar conquistar sua segunda pole da temporada, mas ele terminou quase quatro décimos atrás do melhor tempo, de Valtteri Bottas.

Imediatamente após a qualificação, Verstappen reclamou pelo rádio da equipe sobre o carro de Sebastian Vettel em sua última volta e disse: "Por que os caras não se movem? Estou em uma volta rápida!"

O tempo excluído de 1m18.209s teria sido bom o suficiente para a primeira colocação se tivesse contado. Em comparação, a volta de Bottas foi de 1m18.349s. Mesmo assim, o holandês estava confiante de que poderia repetir a dose, mas perdeu tempo com o tráfego no último setor.

"Achei que pudesse fazer aquela volta de novo, então saí, estava a um décimo", explicou Verstappen. "No último setor, perdi todo o meu tempo com um Aston Martin na frente. Bagunçado, mas é o que é."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Questionado sobre o quão frustrado estava após a qualificação, Verstappen disse que o fim de semana foi "um pouco acertado e falhado de qualquer maneira" enquanto ele lutava para encontrar equilíbrio no circuito de baixa aderência de Portimão.

"Não gostei de uma única volta neste fim de semana por causa do estado da pista", disse o piloto. “O traçado é incrível, mas não acho boa a aderência que estamos experimentando. Sei que é igual para todos, mas para mim não é agradável de dirigir."

“Comecei a classificação muito devagar, não tinha equilíbrio no carro. Aos poucos, chegamos a um ponto em que eu estava mais satisfeito, mas comprometendo uma coisa e perdendo um pouco de desempenho em outra. Não é legal."

Verstappen parte para a corrida de domingo de olho na liderança do mundial de pilotos, que pode conquistar pela primeira vez em sua carreira. Ele está um ponto atrás de Lewis Hamilton, da Mercedes, que começa da segunda posição. O holandês disse que o ritmo de corrida da Red Bull "parecia bom" durante os treinos e acrescentou: "Veremos amanhã o que podemos fazer. Não é tão fácil estar atrás aqui, mas vamos colocar pressão se mantivermos um bom ritmo."

F1 2021: BOTTAS nega POLE 100 de Hamilton em Portugal em treino surpreendente | Q4

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Tudo sobre o GP de Portugal e as mudanças no calendário com Rico Penteado

Your browser does not support the audio element.