Oliver Rowland, piloto da Nissan na Fórmula E, afirmou que teria um integrante do grid da Fórmula 1 que se melhor se adaptaria para a categoria de carros elétricos: Max Verstappen. O britânico afirma, em conversa com o podcast The Added Lap, que, por testar em múltiplas categorias além da F1, Verstappen estaria pronto para a F-E.

Quando perguntado sobre qual dos pilotos da F1 iria bem na F-E, Rowland não titubeou: "Max. Esse cara pode dirigir qualquer coisa. Ele faz simulador à noite, Fórmula 1 durante o dia, testes de GT3 nas férias".

O piloto da Nissan, no entanto, também cita outro nome: Charles Leclerc. "Para ser sincero, há muitos pilotos muito bons por aí e acho que Charles também seria extremamente bom. Lembre-se, o que Max é capaz de fazer, sua flexibilidade para correr".



"Já participei de corridas virtuais com ele e a maneira como ele se esforça é inacreditável, eu o respeito muito", afirma Rowland, que também considera que muitos pilotos desvalorizam a categoria de monopostos elétricos, mas tira desse grupo o tricampeão da F1.

"A concorrência é muito grande. Alguns pilotos nem sabem do que estão falando, outros dizem verdadeiras bobagens sobre a Fórmula E. Max assiste a todas as corridas que pode e é amigo da maioria dos pilotos da categoria, por isso é bom ver esse comentário de Max".

"Com todas as corridas que ele viu e correu no simulador, acho que ele tem um bom entendimento do que estamos passando com esses carros", afirmou o piloto britânico.

Já sobre a questão da comparação da Fórmula E com outras categorias, como a WEC, Rowland afirma que os pilotos tem que mais trabalho a fazer: "Não sei se somos a categoria mais técnica, mas é verdade que temos muito mais dever de casa a fazer do que no WEC ou na Fórmula 1".

"Se um piloto quiser vencer corridas, há muito mais parâmetros que ele precisa entender. Não se trata apenas de gerenciamento de pneus ou de ser rápido, há muitas outras coisas que você realmente precisa dominar. Para um piloto novo na categoria, é como voltar para a escola", conclui.

MARI BECKER: “Coloco as minhas fichas nos brasileiros”

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #295 – O que mais surpreende na F1 2024? Debate com Fred Sabino, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!