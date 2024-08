O Hungaroring, palco do GP da Hungria de Fórmula 1, entrou na segunda fase de sua reforma, com boa parte da infraestrutura do paddock sendo demolida para dar andamento às obras de renovação, com meta de conclusão a tempo da etapa de 2025.

O GP deste ano foi um grande sucesso, sendo realizada com casa cheia e vitória de Oscar Piastri, sua primeira no mundial. Com isso, o jovem australiano se junta a Jenson Button e Fernando Alonso, que também alcançaram o topo do pódio pela primeira vez no Hungaroring.

A edição de 2024 já trouxe algumas mudanças, especialmente na infraestrutura, com o alargamento do paddock e a reforma dos túneis de acesso, concluídos a tempo da etapa. No entanto, o trabalho continua com a segunda fase, iniciada logo após a corrida. Vários edifícios ao redor da pista foram demolidos e serão substituídos por versões mais modernas.

De acordo com os relatórios, a transformação deve seguir até 2026, quando o Hungaroring assumirá sua forma final. Como é conhecido, a direção da F1 tem planos de longo prazo para o GP da Hungria, com ingressos para a corrida de 2025 esgotados quase que imediatamente e acordo garantido até o fim de 2023.

