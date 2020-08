Após liderar o primeiro treino livre para o GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1, marcado pelas altas temperaturas, Max Verstappen não conseguiu repetir a performance no resto do final de semana, mas ainda conseguiu um bom terceiro lugar para amanhã. Para o piloto da Red Bull, mesmo um clima mais quente no sábado não seria capaz de mudar o destino da classificação.

Com condições mais quentes, a Red Bull parecia capaz de igualar o ritmo das Mercedes, mas hoje, o holandês terminou mais de um segundo distante do tempo da pole de Hamilton, ficando com a terceira posição.

Segundo Verstappen, apesar de um clima mais quente ajudar a Red Bull, ele não acredita que seria capaz de igualar essa diferença de um segundo.

"Ainda ficaríamos alguns décimos abaixo", disse Verstappen ao Motorsport.com. "Não acho que o clima faça tanta diferença assim. Se tivesse 35 graus hoje, ainda seria terceiro. Teria ajudado, mas não tanto".

Até agora, a Mercedes fez a limpa na temporada, com todas as pole positions, terminando com mais de um segundo de vantagem para a Red Bull nas últimas três etapas, com isso, Verstappen não ficou surpreso pela diferença, mas ficou feliz com sua performance.

"Não, não fico surpreso. Estamos claramente tentando aprender sobre o carro e onde melhorá-lo. Mas penso que, no geral, a classificação foi OK. Eu estava em terceiro o tempo todo. Não tinha mais nada que poderia fazer".

Perguntado se poderia lutar com as Mercedes no domingo, ele respondeu: "Normalmente não, mas espero ter uma boa largada".

"A partir daí, é fazer o melhor possível com o carro. Se isso significar seguir eles, acho que podemos ficar felizes com isso e os pontos".

