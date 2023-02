F1: Wolff dará fim inusitado ao W13; saiba como

Carregar reprodutor de áudio

Toto Wolff disse que o ‘não amado’ carro de Fórmula 1 Mercedes W13 será colocado no saguão da fábrica da equipe em Brackley para encorajar a equipe a tomar decisões ousadas.

Em uma etapa do ano passado, Wolff sugeriu que o carro de 2022, que acabou vencendo o GP de São Paulo nas mãos de George Russell, deveria ser consignado às "cavernas" sob o museu da Mercedes em Stuttgart.

Mas, em vez disso, Wolff mais tarde pensou em colocar o carro no saguão da equipe de F1 como um lembrete para não ser complacente, mas agora ele diz que o objetivo de exibi-lo seria encorajar sua equipe a fazer escolhas corajosas e não temer o fracasso.

"Vai para o saguão", disse ele. "Mas mudei um pouco minha abordagem porque queria colocá-lo em um saguão como um lembrete para não descansar sobre os louros.

“Mas, na verdade, quero colocá-lo no lobby porque é um símbolo de ousadia e coragem para mim. Tomamos uma direção radical de design no ano passado. Ousamos e falhamos.

"Para mim, isso mostra muito a mentalidade da equipe, como lidar com o sucesso ou o fracasso e, ao mesmo tempo, arriscar e ser ousado."

Wolff diz que a equipe aprendeu muito com a difícil temporada de 2022, inclusive evitando a cultura da culpa.

"Falamos sobre isso todos os anos em que tivemos sucesso", admitiu. "No final, teríamos uma temporada difícil, porque não há time esportivo no mundo que tenha vencido todas as competições em que participou.

Lewis Hamilton, George Russell, Mick Schumacher, Mercedes Reserve Driver, Toto Wolff, Mercedes F1 Team Team Principal and CEO, Mercedes W14 Photo by: Mercedes AMG

“Esse momento chegou no ano passado e foi duro. Não foi apenas uma corrida que deu errado, foi uma temporada inteira, ou pelo menos a primeira metade da temporada.

"Portanto, tratava-se de realmente viver de acordo com nossos próprios padrões, permanecer motivados, não culpar ninguém nas organizações, mas unir nossas cabeças e tentar nos tirar do dilema.

"Isso é algo que mostrou os pontos fortes da equipe, nossos valores e mentalidade. Espero que possa ser uma base boa e contínua para nosso crescimento."

Ele diz que também ganhou muito pessoalmente com a luta para tornar o W13 competitivo: "Aprendi muito sobre mim mesmo. Aprendemos muito na equipe, como interagimos uns com os outros, porque você meio que se prepara para a situação.

“Mas foi pesado e difícil no ano passado porque não foi uma corrida, ou duas ou três, foi uma grande parte da temporada que não tivemos o desempenho esperado.

“Passamos pela montanha-russa de emoções de ver uma boa corrida e depois a próxima foi ainda pior e gerenciar suas próprias expectativas era complicado.

"Acho que sou melhor pessoalmente, como chefe e também na organização, aprendemos muito um sobre o outro. E levamos isso adiante."

