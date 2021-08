Verstappen: "Tenho certeza que sou mais rápido que Hamilton"

Verstappen começou o ano com muita força, vencendo três corridas consecutivas e construindo uma vantagem de 32 pontos no campeonato. Mas então chegou o azar. Ele e Hamilton se tocaram em Silverstone e depois no GP da Hungria Max se envolveu no caos da curva 1 causado por Valtteri Bottas.

O seu rival ganhou uma corrida e conquistou um segundo lugar, retomando a liderança antes das férias de verão e com oito pontos à frente do holandês da Red Bull, que quer reduzir essa diferença de qualquer maneira.

“Tenho certeza de que ainda vai ser uma batalha interessante. Ainda temos boas chances de vencer e não devemos desistir agora”, disse ao jornal holandês De Telegraaf.

“Vejo que ainda sou mais rápido do que qualquer outro piloto. Tenho certeza absoluta de que sou mais rápido do que Hamilton. Funciona bem para mim se eu pensar dessa forma. Se não fosse por isso, preferiria ficar em casa."

No geral, a Red Bull foi o melhor carro na primeira metade da temporada, mas as atualizações da Mercedes para Silverstone foi um passo à frente no campeonato. Com isso, o campeonato volta a ser incrivelmente equilibrado. Verstappen também sabe que não pode parar agora.

“Acho que os carros eram iguais no início da temporada. A Mercedes está na disputa de novo e precisamos pelo menos voltar ao nível deles, porque assim posso fazer a diferença.

“Eles eram tão dominantes no passado e agora estamos em uma posição muito melhor no geral. Claro, também ajudou um pouco o fato de as regras terem mudado. A questão é que precisamos ver o que mais pode ser extraído do nosso carro.”

Portanto, apesar das dificuldades, Verstappen está confiante em si e na sua equipe. Ainda faltam 12 corridas para o fim da temporada e há muito a melhorar. Após as férias de verão, ele terá duas casas corridas em casa na Bélgica e na Holanda, onde receberá a sua Onda Laranja. Ou melhor, tsunami.

