F1- Chefe da Williams gostaria de ver Russell na Mercedes em 2022

George Russell está na Williams desde 2019, apresentando bons resultados mesmo que tenha demorado para pontuar com a equipe. Em 2017, Russell entrou no programa de jovens pilotos da Mercedes, contando com apoio do time desde o início na Fórmula 1 e os rumores sugerem que ele estará nas flechas de prata em 2022.

A Mercedes decidirá entre Russell e Valtteri Bottas, o atual piloto da equipe, durante estas férias de verão da Fórmula 1. A Williams já disse que gostaria de continuar a parceria com Russell caso ele seja preterido no time alemão, sem pensar duas vezes em manter George na equipe.

Jost Capito, chefe da Williams, ao ser perguntado se ele saberia algo do futuro de Russell respondeu: não. E eu não me importo. Capito disse que gostaria de ver Russell mostrando o seu valor com a Mercedes, mas que a Williams ofereceria seu apoio total independente da decisão da equipe campeã.

"Eu desejo que o George consiga seu assento, porque ele está em um momento da carreira em que consegue lidar com estar em uma equipe grande e disputar o campeonato. Eu jamais seguraria um piloto jovem se ele tivesse esse tipo de oportunidade. Então eu espero que ele consiga", disse Capito.

"Do nosso lado, claro que gostaríamos de mantê-lo. Então se ele receber a proposta da Mercedes, ele teria todo nosso apoio. Se não, ele receberá nosso apoio igual. É por isso que, do nosso lado, a gente pode facilmente esperar até uma decisão ser tomada, seja ela qual for. Nós estaremos bem."

Russell participou de uma única corrida com a Mercedes no GP do Sakhir, no ano passado, quando substituiu Lewis Hamilton, se classificando em segundo lugar e quase ganhando a corrida até sofrer um furo no pneu.

A decisão da Mercedes de escolher entre Bottas e Russell durante as férias dará um ponta pé no jogo das cadeiras do mercado de pilotos para 2022. A Williams é um dos poucos times com duas vagas para 2022, se tornando uma protagonista na Silly Season. A equipe já informou que não se apressará em decidir os seus pilotos para 2022 e está sendo buscada por pilotos devido a sua recuperação com os novos donos, a Dorilton Capital.

"Eu acho que todo piloto que não tem um assento para o próximo ano ou tem uma opção para 2022 está em contato conosco. Somos o banco mais desejado na Fórmula 1 agora por termos vagas para o ano que vem", disse Capito.