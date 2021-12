Max Verstappen afirmou que qualquer título que possa vir nos próximos anos será um "bônus", após conquistar "tudo na Fórmula 1", depois de levar seu primeiro Mundial no GP de Abu Dhabi. O holandês foi coroado após um final dramático em Yas Marina, passando o rival Lewis Hamilton na última volta após uma relargada que gerou polêmica no paddock.

Um safety car tardio juntou o grid e deu a Verstappen a chance de atacar Hamilton no final, após ficar a mais de 10s do rival no trecho final da prova. Com o resultado, o holandês conquistou seu primeiro título na F1.

Verstappen já havia falado anteriormente que não pensava no título como um momento que mudaria sua vida, e defendeu essa visão mesmo após a conquista.

"Não, isso não mudará minha vida. Claro, estou muito feliz pela conquista. Esse era o objetivo final que eu tinha com a F1, então tudo que vier agora será um bônus. Claro que seguirei pilotando, mas tem termos de conquistas, eu conquistei tudo na F1 agora".

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, with his father Jos Verstappen after the race Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

A vitória ajudou Verstappen a cumprir um sonho de longa data, de se tornar campeão da F1. Ele chegou na categoria em 2015, como o mais jovem da história, com apenas 17 anos. Depois, ele se tornou o vencedor mais jovem, triunfando no GP da Espanha de 2016 com 18.

Pouco após sair do carro, Verstappen foi visto dividindo um momento emocional com seu pai Jos, que também correu na F1 e que foi fundamental em sua trajetória.

"Tudo passa pela cabeça agora, especialmente as viagens com meu pai por toda a Europa [correndo de kart] por esse objetivo. O primeiro foi estar na F1, torcer para vencer uma corrida e ouvir seu hino. Mas o objetivo final era ser campeão, o que é difícil de conseguir".

"Mas agora que aconteceu, é insano. Ter minha família, amigos, meu pai, meu empresário, minha namorada, todos aqui, torna isso ainda mais especial".

