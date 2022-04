Carregar reprodutor de áudio

Max Verstappen versus Charles Leclerc parece ser a disputa que dominará a luta pelo título da Fórmula 1 em 2022. São quatro corridas, com duas vitórias para cada e belas disputas a cada fim de semana. Por enquanto, essa disputa se mostra mais tranquila que a do holandês com Lewis Hamilton no ano passado, com ambos destacando o respeito que tem um pelo outro. Mas o histórico dos pilotos mostra que podemos ter mais a caminho.

Recentemente, Verstappen foi questionado sobre as diferenças nas disputas contra Leclerc e Hamilton e, apesar de falar que cada piloto tem uma característica própria de ataque e defesa, sua resposta chamou a atenção.

“Cada piloto é diferente na maneira de atacar ou defender”, disse Verstappen à Gazzetta dello Sport. Por isso, você sempre tem que abordar cada briga de modo único. É mais natural competir contra pilotos com os quais já disputou no passado, no kart, e que agora estão na F1”.

“Particularmente Charles. É agradável ver que somos dois pilotos jovens lutando por vitórias. Estamos travando batalhas justas por enquanto”.

Verstappen não é o único a dizer que as disputas com Leclerc seguem justas neste momento, com o próprio monegasco e Christian Horner, chefe da Red Bull, dando declarações na mesma linha. Mas nem sempre foi assim entre os dois, com um histórico de rivalidade que vai até uma década atrás, quando ambos ainda estavam no kart.

Nascidos no mesmo ano, com apenas duas semanas separando os dois, Verstappen e Leclerc podem ter traçado caminhos bem distintos no automobilismo, mas com momentos de encontros, e de embate.

Apesar de ambos tem entrado nas competições internacionais de kart em 2010, disputando os mesmos campeonatos, como a South Garda Winter Cup, WSK Master Series e o Mundial de Kart, o embrião dessa rivalidade veio em 2012, na WSK Euro Series na classe KF2.

Na etapa disputada no Kartódromo Val d’Argenton, próximo de Nantes, na França, Leclerc chegou liderando o campeonato com 122, bem à frente do vice Felipe Tiene, com 59, enquanto Verstappen era o terceiro, com 59. Na segunda corrida de quatro, os dois se encontraram na pista enquanto lutavam pela liderança durante as provas de classificação.

O que se sabe do incidente é que Verstappen vinha à frente quando Leclerc acabou tocando no holandês ao tentar a ultrapassagem. Isso rendeu um vídeo relembrado com frequência nas redes sociais quando falamos de ambos os pilotos.

“É injusto”, disse Verstappen. “Eu estava liderando e ele queria me ultrapassar. Me empurrou, eu o empurrei e ele voltou a me empurrar, me tirando da pista. Não é justo”.

“Não aconteceu nada, foi apenas um incidente de corrida”, disse Leclerc, buscando minimizar a situação. Sem sucesso, já que ambos foram desclassificados da prova. Isso não impediu um verdadeiro passeio do monegasco, que terminou com o título e 232 pontos na classificação, quase 140 a mais de Tiene. Já Verstappen foi o sexto, com 62.

Os dois pilotos seguiram ainda no kart em 2013, com seus caminhos cruzando novamente no Campeonato Mundial de Kart da FIA na classe KZ, onde Verstappen levou a melhor, superando Leclerc, segundo colocado, por mais de 3s de vantagem.

Ambos fizeram a transição para os monopostos em 2014. Enquanto Verstappen teve uma ascensão meteórica, indo da F3 Europeia direto para a F1 em 2015, Leclerc seguiu o caminho mais “tradicional”, disputando e sendo campeão da GP3 e da Fórmula 2 antes de chegar à F1 em 2018.

Apesar de estarem no mesmo grid, eles estavam em situações diferentes em 2018. Verstappen já tinha um carro de ponta com a Red Bull, enquanto Leclerc se destacava fazendo o que era possível com a Sauber.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, collides with Charles Leclerc, Ferrari SF90 Photo by: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images

Em 2019 a situação mudou e o caminho deles voltou a se cruzar na pista, em uma história de dois capítulos. Tudo começou na Áustria, casa da Red Bull. Com Leclerc agora na Ferrari, os dois lutavam duramente pela vitória até que, a duas voltas do fim, Verstappen fez uma manobra que acabou forçando o monegasco para fora da pista na curva 2.

O piloto e a Ferrari reclamaram sobre o caso, e após uma investigação, os comissários decidiram a favor de Verstappen, considerando que não havia um piloto “predominantemente culpado pelo incidente”, alegando que “não havia espaço suficiente para ambos os carros” fazerem a curva corretamente.

Leclerc afirmou que ficaria “feliz” por poder correr de modo mais agressivo a partir do que foi dito pelos comissários, e levou isso à risca, protagonizando um duelo épico com o holandês já na etapa seguinte, em Silverstone. “A maior diversão que eu já tive em minha carreira na F1”, disse o piloto da Ferrari à época.

Charles Leclerc, Ferrari SF90, leads Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 Photo by: Gareth Harford / Motorsport Images

Após um 2020 desastroso para a Ferrari, caindo para o pelotão do meio e um 2021 brilhante de Verstappen, disputando intensamente com Hamilton pelo título, o caminho dos dois volta a se cruzar, e agora com o maior título do automobilismo em jogo, o segundo para o holandês e o primeiro para Leclerc.

E mesmo anos depois, já crescidos, os anos do kart seguem os acompanhando em suas trajetórias. Em entrevista recente à BBC, Leclerc chegou a comentar sobre como era sua relação com Verstappen naquela época.

“No kart, era ele ou eu, então nós nos odiávamos em certo ponto. Na verdade, frequentemente, as coisas não acabavam muito bem”.

Em Ímola, Leclerc voltou a ser questionado sobre isso, afirmando que agora existe muito respeito entre os dois.

"É uma situação muito diferente. Amadurecemos, estamos mais velhos, mesmo tendo apenas 25 anos. Mas, naquele momento, tivemos episódios que nos fizeram odiar em algumas ocasiões, mas você cresce".

"Obviamente ambos atingimos um de nossos sonhos, chegar à F1. Naquele momento, era apenas um sonho. Tudo parecia impossível, então é ótimo estar lutando na F1. Há muito respeito um pelo outro. Então isso certamente mudou!".

Por enquanto a disputa segue justa e repleta de entusiasmo e respeito da parte de ambos. Após a vitória de Verstappen na Arábia Saudita, marcada por uma intensa batalha entre os dois, com jogos de “gato e rato” o holandês disse que “foi uma boa corrida”, antes de elogiar a estratégia inteligente do piloto da Ferrari. Já Leclerc disse que “gostou muito da corrida, uma disputa dura, mas justa, como deve ser em todas as corridas”

Após o fim de semana dominante em Ímola, Verstappen ainda simpatizou com Leclerc sobre o erro cometido próximo ao fim da prova, que lhe custou um pódio: “É um erro que é facilmente cometido, porque estava dando o melhor de si. Mas ele não pode mudar agora, porque isso não foi feito de propósito”.

O ponto que pode ser fundamental para diferenciar as disputas de Verstappen contra Leclerc e Hamilton pode ser a pressão, algo que o próprio holandês disse em Jeddah em que não tem mais: “Aquela pressão de querer e precisar fazer isso já foi. Mas você ainda quer vencer corridas e mais”.

No ano passado, Verstappen sempre deixou claro que levar o título da F1 era o “objetivo final”, afirmando após Abu Dhabi que “agora havia conquistado tudo”. Sem essa pressão, o holandês pode tratar essa disputa de forma diferente, com menos agressividade do que a vista com Hamilton, deixando as batalhas para dentro da pista.

Mas a história entre eles está aí. Apesar de esperarmos algo diferente do que foi visto no ano passado, não seria surpreendente se a situação escalasse com o passar da temporada, afinal, não seria a primeira vez.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Red Bull Content Pool

VÍDEO: Rosberg critica Hamilton após resultado em Ímola

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #175 - Como explicar desempenho constrangedor de Hamilton em Ímola?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: