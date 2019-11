Vettel diz que rival Hamilton merece todo o sucesso na Fórmula 1

Sebastian Vettel acredita que Lewis Hamilton merece todo o seu sucesso na Fórmula 1. Segundo o alemão da Ferrari, foram essas as palavras ditas ao piloto da Mercedes após o GP dos Estados Unidos, no qual o britânico se sagrou hexacampeão.

Vettel iniciou a corrida do Circuito das Américas em segundo, mas Hamilton, que largou em quinto, terminou a prova de Austin atrás do companheiro finlandês Valtteri Bottas, vencedor após cravar a pole.

Depois da etapa texana, o alemão foi à antessala na qual os pilotos do top-3 se preparam para o pódio e parabenizou o rival britânico. "Acho que se alguém vence o título seis vezes, merece tudo isso. Foi o que eu disse a ele”, revelou o tetracampeão.

"Estou feliz por ele. Mas não estou feliz por não estarmos na disputa neste ano, em que estamos tão longe”, ponderou Vettel, fazendo menção ao mau desempenho da Ferrari na temporada 2019.

Apesar da frustração pelo time de Maranello, o alemão seguiu os elogios a Hamilton: “Precisamos respeitar o que ele conquistou nos últimos anos e também em 2019, além de sua equipe, pelo quão fortes eles têm sido. Estou feliz por ele. Mas menos feliz por nós".

Os comentários elogiosos de Vettel ao sucesso do hexacampeão foram ecoados por seu companheiro de Ferrari, o monegasco Charles Leclerc: "Para mim, que não tenho nenhum título, um mundial já é uma grande conquista, então ganhar seis é simplesmente incrível”.

"Acho que ele merece. Ele fez uma temporada incrível. Eu cresci assistindo ele na TV. Um enorme parabéns a ele”, completou Leclerc, que faz sua primeira temporada pela Ferrari após estrear na F1 pela Sauber-Alfa Romeo em 2018.

GALERIA: A metamorfose e as fases de Lewis Hamilton na Fórmula 1

Galeria Lista 2007 - O jovem Hamilton, então com 22 anos, comemora sua terceira vitória na carreira. 1 / 35 Foto de: XPB Images 2007 - Hamilton perdeu o título por 1 ponto para Kimi Raikkonen. Sua imaturidade foi apontada por muitos como a causa de sua derrota. O pai do britânico, Anthony Hamilton, era também seu empresário e buscava proteger o filho dos deslumbramentos da F1 para ajudá-lo a focar nas pistas. 2 / 35 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Em uma decisão dramática contra Felipe Massa, Hamilton sagrou-se campeão em 2008. Apesar do título, ainda era considerado um piloto 'afoito', que precisava ser lapidado. 3 / 35 Foto de: James Moy No ano do título, Hamilton assumiu sua relação com a cantora Nicole Scherzinger, do grupo Pussycat Dolls. Na época, o jovem britânico dava os primeiros sinais de que gostava de uma viver uma vida agitada e cercada de celebridades. 4 / 35 Foto de: XPB Images Depois de um período de enfraquecimento da McLaren, Hamilton decidiu encerrar a relação empresarial com o pai, buscando ter mais liberdade em sua vida pessoal e cuidar de sua própria vida. Surgiam as primeiras mudanças visuais do britânico, como o uso de brincos. 5 / 35 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Apesar de vencer corridas em todas as temporadas, Hamilton não conseguiu disputar o título entre 2009 e 2013. Cuidando de sua vida pessoal sozinho e sem o pai por perto, Hamilton passou a exibir pequenas mudanças de comportamento e estilo. 6 / 35 Foto de: XPB Images Em 2012, Hamilton fez sua última temporada pela McLaren e assinou com a Mercedes para o ano seguinte. Seu estilo de vida agitado, que incluía centenas de horas em vôos em busca de festas e compromissos pelo mundo, tornava-se conhecido. O britânico também passou a fazer tatuagens em lugares visíveis, mostrando sentir-se mais a vontade consigo mesmo. 7 / 35 Foto de: XPB Images A mudança para a Mercedes pareceu liberar Hamilton para explorar suas características, e o piloto passou a experimentar diferentes cortes de cabelo, fazer tatuagens e buscar atividades variadas fora das pistas. 8 / 35 Foto de: XPB Images Uma das principais mudanças do britânico em sua fase de transição foi a troca do catolicismo pela cientologia, religião que mistura elementos de outras crenças e que tem muitos seguidores em Hollywood. 9 / 35 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Apesar das críticas e questionamentos ao estilo de vida, Hamilton venceu um campeonato atrás do outro a partir de 2014. 10 / 35 Foto de: XPB Images Sem jamais esconder sua atração por supercarros, motocicletas, luxo e festas, Hamilton passou a 'ostentar' suas conquistas materiais. 11 / 35 Foto de: Reprodução O então tricampeão passou as férias de 2015 viajando por todo o mundo e participando de todo tipo de evento. 12 / 35 Foto de: Mercedes AMG Hamilton também passou a ser visto com frequência em eventos de moda, uma das paixões do britânico. 13 / 35 Sem jamais deixar de se divertir e participar de festanças com os amigos. 14 / 35 Celebridades como Nicki Minaj, Neymar, Justin Bieber, Rihanna, entre outros, fazem parte do círculo de amizades do piloto. 15 / 35 Ao garantir a conquista do tricampeonato, o britânico saiu para celebrar com os colegas, calando os críticos. Hamilton festeja com Kevin Hart, Trey Songz e Ludacris. 16 / 35 E a série de aparições midiáticas do britânico seguiu firme e forte. 17 / 35 Hamilton concede entrevista durante férias 18 / 35 Hamilton durante passagem por Toronto 19 / 35 Hamilton exibe traje para festa de comemoração da Mercedes 20 / 35 Hamilton quando chegou a Toronto 21 / 35 A variação de estilos de Hamilton passou a ser cada vez mais frequente. 22 / 35 Foto de: XPB Images Assim como a participação em variados tipos de festas. 23 / 35 Foto de: Neilson Barnard/Getty Images for Heidi Klum 2016 E a ostentação de máquinas potentes. 24 / 35 Foto de: Reprodução Hamilton também fez algumas participações em filmes e games. No cinema, participou de Carros 2, Carros 3 e Zoolander 2. 25 / 35 Foto de: Sutton Motorsport Images O hexacampeão ainda foi transformado no oficial Carl Hamilton no jogo Call of Duty: Infinite Warfare. 26 / 35 Apesar das festas e badalações, Hamilton garante que não consome álcool e outras substâncias. Além disso, dedica-se muito a cuidar do corpo e da saúde. 27 / 35 E deixou de ser um rapaz franzino para se tornar um atleta. 28 / 35 Mostrando-se totalmente confortável consigo mesmo, Hamilton passou a estrelar campanhas de moda de marcas de grife. 29 / 35 Em meio a vitórias, títulos, festas e desfiles, Hamilton ainda achou tempo para fazer sua estreia (não confirmada) como cantor em um álbum de sua amiga Christina Aguilera. 30 / 35 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images A etapa mais recente de sua metamorfose foi a adesão à alimentação vegana, algo que o britânico leva tão a sério que decidiu abrir a própria franquia de restaurantes em parceria com um colega. 31 / 35 Foto de: Arquivo pessoal Tatuagens, penteados ousados e inspirados na cultura afro, festas, ostentação, veganismo. Muitos podem criticar o britânico por seu estilo de vida, mas Hamilton parece ter encontrado um equilíbrio ideal em sua vida para continuar pilotando no mais alto nível. 32 / 35 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Hamilton com sua MV Agusta personalizada em Mônaco. 33 / 35 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Hamilton com sua MV Agusta personalizada em Mônaco. 34 / 35 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Hamilton de patinete elétrico no paddock. 35 / 35 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images

