Sebastian Vettel disse que a Ferrari pode responder aos comentários "não profissionais ou maduros" de Max Verstappen no GP do Brasil. Após o GP dos Estados Unidos, o holandês fez referência à falta de ritmo da Ferrari que coincidiu com uma diretiva técnica da FIA sobre o fluxo de combustível, observando que era "o que acontece quando você para de trapacear".

"Bem, acho que é um sinal de nossos tempos que muitas pessoas têm algo a dizer", disse Vettel quando questionado em Interlagos sobre os comentários de Verstappen. “Acho que a grande diferença para o passado é que muitas pessoas estão sendo ouvidas, enquanto talvez antes elas fossem ignoradas.”

"Todo mundo é livre para dizer o que quer, e se é isso que ele pensa, é isso que ele pode pensar, mas obviamente temos uma opinião diferente."

Pressionado sobre o que ele pensava sobre Verstappen, acusando efetivamente a Ferrari de trapacear, Vettel foi mais taxativo.

“Como eu disse, todos são livres para dizer o que querem. Acho que ninguém na equipe levou isso para o lado pessoal. Acho que não é profissional ou maduro, mas também posso ver que vocês [a mídia] provavelmente estão interessados na minha resposta, e não tenho muito interesse nisso, a não ser para nós, a melhor maneira de responder é voltar ao normal.”

Vettel insistiu que o desempenho da Ferrari em Austin não se devia a uma queda de potência após à diretiva técnica.

"Não, não perdemos energia no motor. Acho que optamos por ter um pouco mais de downforce do que outras pessoas. No quali, a comparação foi bastante clara: ganhamos um pouco nas retas, não tanto quanto o habitual, mas não perdemos o mesmo que o habitual nas curvas, obviamente eles andam de mãos dadas.”

"Obviamente não participei de grande parte da corrida, mas para Charles [Leclerc] não tínhamos o ritmo que normalmente temos, mas sei que não é por esse motivo. Há outras coisas que fizeram a diferença e desempenharam um papel que estamos procurando entender.”

Vettel acrescentou que não vê o Brasil como uma oportunidade específica para calar os críticos com um desempenho forte.

"Não há nada para silenciar. Mas acho que ajuda, quero dizer que queremos vencer aqui e, se conseguirmos dobradinha, acho que também teria um efeito de silenciamento nessa frente.”

"Então, talvez seja um bom efeito colateral, mas o nosso objetivo não é silenciar as pessoas, nosso objetivo é vencer corridas."

Questionado no Brasil se ele foi longe demais em seus comentários sobre a Ferrari, Verstappen disse: “Prefiro não comentar. Eu acho que é muito mais importante olhar para o futuro e focar nas duas últimas corridas, e apenas brigar na pista.”

O companheiro de equipe de Vettel, Charles Leclerc, sofrerá uma penalidade de grid no Brasil, com a Ferrari optando por instalar um ICE (motor interno de combustão) de especificação atual, depois que uma falha nos treinos em Austin, o que o deixou com uma especificação mais antiga para classificação e corrida.

De acordo com Leclerc, a penalidade deve ser limitada a apenas 10 posições no grid, sem planos de se substituir outros componentes.

"Obviamente, este fim de semana não será fácil com a penalidade de 10 lugares no grid", disse Leclerc. "Mas acredito que esta foi a melhor oportunidade para nós pelo resto do campeonato, então tentaremos limitar os danos tanto quanto possível neste fim de semana e tentar fazer o melhor possível, então veremos as vantagens de trocar o motor em Abu Dhabi.”

“No geral, acho que será uma vantagem, seja na classificação ou na corrida. Acho que é bem parecido, mas haverá uma vantagem geral.”

