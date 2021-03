O último dia de testes da pré-temporada 2021 da Fórmula 1 foi marcado por uma pequena 'treta' entre o finlandês Kimi Raikkonen, da Alfa Romeo, e o espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, no Bahrein.

Tudo por conta de um incidente entre os pilotos no Circuito Internacional de Sakhir. A pista do deserto barenita foi palco de uma 'quase batida' entre o campeão mundial de 2007 e o novo companheiro do monegasco Charles Leclerc. Assista abaixo:

O 'lance' aconteceu na curva 10. Raikkonen falou sobre o episódio. “Acho que não nos tocamos, não sei”, disse o finlandês. “Não tinha a menor ideia de que ele estava ali e vi no último minuto, então puxei para a direita.”

“Eu não sei, acho que ele estava chateado e tentou jogar, mas de qualquer maneira. Duvido que tenhamos nos tocado, não senti", explicou o piloto da Alfa Romeo.

Raikkonen elogia novo carro da Alfa Romeo

O campeão mundial de 2007 falou ainda sobre o novo carro de sua equipe, o C41. “Obviamente, é apenas um teste, você nunca sabe o que os outros estão fazendo, mas a sensação inicial de que é melhor do que no ano passado”, afirmou.

“Mais rápido contra os outros do que estávamos no final do ano, mas como eu disse, é um teste. A sensação com o carro é um pouco melhor. Veremos em algumas semanas onde vamos terminar”, completou Raikkonen.

