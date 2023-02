VÍDEO: Aston Martin coloca AMR23 na pista em Silverstone

Carregar reprodutor de áudio

Seguindo o fluxo das outras equipes do grid, a Aston Martin colocou seu novo carro para temporada 2023 da Fórmula 1 na pista, em Silverstone. Os britânicos completaram seu primeiro dia de filmagens dos dois permitidos segundo o regulamento para comprovar que tudo está funcionando como o previsto.

Lance Stroll foi o encarregado de colocar o novo AMR23 neste teste limitado a 100km com pneus protótipos da Pirelli, como revela o vídeo publicado pela equipe em suas redes sociais.

Vídeo: o Aston Martin AMR23 na pista pela primeira vez

O time aproveitou a sua proximidade às instalações de Silverstone para ver pela primeira vez o carro em que depositaram grandes expectativas depois de começar a era do efeito solo com o 'pé esquerdo'. A chegada de Fernando Alonso à estrutura foi uma lufada de ar fresco a todos os níveis e a motivação da Aston Martin está no nível máximo.

Se vencer corridas ainda é um sonho ambicioso, os objetivos da equipe e do piloto espanhol para este 2023 é dar um passo adiante suficientemente grande para os colocar em uma posição que os permita alcançar esse sonho a partir de 2024.

O AMR23, que foi revelado no dia 13 de fevereiro, seguiu com a mesma estética do ano passado, com sua tradicional com verde e os detalhes em verde limão. No entanto, a nível técnico parece ter dado uma boa 'levantada' em busca dos resultados que não foram conquistados em 2022.

A próxima vez em que o Aston Martin AMR23 estará na pista será nos testes da pré-temporada que acontecerão no Bahrein, na semana que vem do dia 23 ao dia 25 de fevereiro, uma semana antes da corrida inaugural do calendário, que também acontecerá em Sakhir.

