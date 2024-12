O piloto da Red Bull, Sergio Pérez, teve uma corrida sprint para esquecer no GP do Catar da Fórmula 1, ao se 'distrair' durante a grande vinda do pitlane (punição devido a modificações no carro durante parque fechado), sendo ultrapassado por Franco Colapinto (que também largou dos boxes) e, depois, precisando voltar aos boxes para trocar o bico do carro.

O assento do mexicano já estava sendo contestado pelos chefes da Red Bull e o resultado, terminando em último lugar na sessão curta de Losail, é mais uma pedra no sapato de Checo.

No entanto, Pérez afirma, em entrevista à Fox Sports Mexico. que a diferença para os carros na frente foi proposital, para analisar o carro em situações de ar limpo:

"Eu queria abrir uma brecha com as pessoas da frente para ir com ar limpo", disse. "Depois, ficamos quase cinco minutos parados nos boxes [do pitlane] e eu não tinha temperatura nos pneus'. Era importante ir com ar limpo para encontrar o carro, para ver onde estávamos".

"Mudamos muito. No final, temos essa desconexão com o equilíbrio que está nos custando muito. Não acho que tenhamos melhorado, pelo contrário, acho que temos que fazer mudanças para o resto do fim de semana".

No entanto, ele afirma que as modificações não só não ajudaram, mas como podem ter atrapalhado:

"Os problemas continuaram. Temos essa desconexão de que queremos muita estabilidade na entrada, mas, nas curvas rápidas, não temos nenhuma extremidade dianteira".

"Em um dos circuitos mais carregados do ano, estamos prestes a tirar toda a asa dianteira (configuração). Há algo que não conseguimos encontrar. Temos uma grande desconexão".

"O principal objetivo hoje era usar ar limpo. Eu estava com os pneus muito frios porque fiquei quase cinco minutos no semáforo. O importante era encontrar o equilíbrio no ar limpo. Experimentamos Experimentamos asas diferentes", conclui.

